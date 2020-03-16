 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ташкент бросился сметать прилавки (видео)
00:23 17.03.2020

Паника, связанная с коронавирусом, докатилась до Ташкента.

Сегодня по столичным магазинам прокатилась волна большой скупки.

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Около 150 человек, контактировавших с прибывшей из Парижа узбекистанки, у которой обнаружен коронавирус Covid-19, изолированы в настоящее время, сообщил премьер Абдулла Арипов.

По словам руководителя правительства, заболевшая - высококвалифицированный врач, специалист в сфере медицины: на момент прилета ее проверили тепловизором, но на тот момент температура отсутствовала. При проявлении первых симптомов после полуночи она обратилась в Институт вирусологии, где ближе к утру - результаты выходят в течение нескольких часов - вышло подтверждение о наличии этого заболевания, информировал Абдулла Арипов.




На данный момент изолировано 150 человек, в том числе 10 членов ее семьи и другие контактировавшие с ней люди.

Это не означает, что они все заражены, но мы должны проверить каждого из них, к этому вопросу нельзя подходить поверхностно, заключил глава правительства.

Всего вместе с заболевшей на борту находились 48 пассажиров, половина из них - иностранные граждане. В многоэтажном доме и в квартире, где проживает пациентка, проведена дезинфекция. 230 жителей дома взяты под медицинское наблюдение.

Источник - Vesti.uz
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