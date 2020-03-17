Бордели "ответили" на угрозу коронавируса сексом в масках

00:56 17.03.2020

В условиях повышенной эпидемиологической опасности, такие весьма интимные заведения, как бордели, продолжают свою непростую деятельность. Конечно, с некоторыми коррективами - например, клиента могут попросить не снимать защитную маску на протяжении всего посещения.



Вопрос сексуальных утех на фоне всеобщей паники по поводу коронавирусной инфекции встал в редакции новостного портала TMZ. Любознательные журналисты обзвонили несколько борделей в Неваде - единственном штате Америки, где данный вид бизнеса официально разрешен, и получили интересные ответы. Менеджеры шести заведений Лас-Вегаса рассказали о том, какие меры были приняты в связи с разгулом эпидемии COVID-19.

В одном борделе им ответили, что серьезно относятся к безопасности клиентов и предписывают им носить медицинскую маску или иное устройство для защиты органов дыхания даже в процессе совокупления. Другой дом терпимости разместил у себя на барной стойке гигантский (ну а какой еще? это же фаллический символ все-таки) флакон средства для дезинфекции рук, а также регулярно проводит антисептическую обработку всех поверхностей, сантехники и дверных ручек.

В еще одном притоне разврата сотрудниц отправляют обратно домой при малейших признаках температуры. Ну а четвертая обитель любовных утех зашла и того дальше - проверяет каждого клиента с помощью дистанционного инфракрасного термометра. Содержимое разговоров с представителями еще двух борделей не приводится, отмечается лишь, что во всех заведениях участились регулярные уборки с использованием дезинфецирующих средств.

Стоит отметить, что из всех вышеперечисленных мер наиболее действенными являются только санитарная обработка помещений и проверка температуры посетителей, а также сотрудников. Медицинские маски не защищают от заражения и почти не препятствуют распространению вируса от заболевшего человека. Для профилактики COVID-19 Всемирная организация здравоохранения рекомендует минимизировать контакты между людьми (в первую очередь - телесные), в общественных местах поддерживать безопасную дистанцию (минимум 1−2 метра) и регулярно мыть руки. Также стоит контролировать непроизвольные прикосновения к лицу и избегать их, а при первых симптомах коронавирусной инфекции (насморк, высокая температура, затрудненное дыхание) обращаться в медицинские учреждения.



Василий Парфенов

17 марта 2020