Бумеранг пандемии может ударить по Эрдогану, - Ст.Тарасов

01:27 17.03.2020

Бумеранг пандемии может ударить по Эрдогану



В Турции в случае дальнейшего нарастания пандемии события во внутренней политической повестке могут развиваться по самому неожиданному сценарию. Что касается внешней политики, то трудно сказать, как дальше президент Реджеп Тайип Эрдоган будет выстраивать свою политику. Коронавирус загнал его в угол в ложной надежде на "эффектный удар" по Европе, которая будет держать беженцев подальше от своих границ.



СТАНИСЛАВ ТАРАСОВ



Пандемия коронавируса меняет формат международных контактов. Внеочередной саммит лидеров "большой семерки" с участием президента США Дональда Трампа будет проходить посредством видеоконференции. Главная тема - COVID-19, обсуждение экономических и финансовых мер, направленных на борьбу с коронавирусом.



Остальные казавшиеся острыми проблемы отставлены на второй и даже третий план. Это было заметно ранее и на устроенной премьер-министром Индии Нарендрой Моди экстренной видеоконференции с лидерами и представителями стран Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии, когда в центре внимания была обозначена необходимость совместных усилий с целью избежать гуманитарной катастрофы в одном из самых густонаселенных регионов мира. В этой связи обращает на себя внимание то, что, несмотря на конфликтные отношения Дели и Исламабада, в этой видеоконференции принял участие и представитель Пакистана. Еще одна видеоконференция анонсирована Анкарой. В ней должны принять участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.



Тут не столь все однозначно. Дело в том, что прежде Эрдоган объявлял о том, что Меркель, Макрон и Джонсон должны прибыть в Турцию для обсуждения ситуации с беженцами на греко-турецкой границе и проблемы Идлиба в свете отношений между Анкарой и Брюсселем. Запустив в Европу волну беженцев и мигрантов, Эрдоган выставил "высокую планку" требований: возобновить диалог по евроинтеграции Турции, предпринять конкретные шаги по безвизовому режиму, обновить соглашение о Таможенном союзе и, конечно, увеличить ассигнования на содержание беженцев из Сирии, численность которых достигает почти четырех миллионов человек. Но коронавирус все резко изменил. Хотя власти Турции неохотно распространяют информацию о том, что происходит в стране, она сама закрывается от внешнего мира. Так, отелям предложено перенести начало туристического сезона на конец апреля.



Министерство здравоохранения фиксирует факты заболеваний на территории, и никто не знает, как будет распространяться зараза в лагерях для беженцев и среди тех, кто уже оказался на границах с Грецией и Болгарией и кто штурмуют погранзаставы и заборы с колючей проволокой. Ясно и то, что если Европа закрывалась от беженцем раньше по одним причинам, то сейчас в ее действиях по защите границ обозначена новая серьезная мотивация. Кстати, чуть ранее Анкару с визитом посетил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Он предлагал провести саммит лидеров Турции и Греции в Софии. Эрдоган отказался, для него это не тот "политический калибр". А теперь у него срывается личная встреча с Макроном и Меркель, хотя прежде Эрдоган заявлял, что европейские лидеры "выстраиваются в очередь", чтобы с ним поговорить. Теперь в очередь придется выстраиваться уже Эрдогану, ведь очевидно то, что в диалоге с европейцами проблема беженцев и мигрантов может обсуждаться исключительно в контексте пандемии.



Вряд ли к такому ходу событий были готовы в Анкаре, где озабочены больше собственными проблемами, нежели идеями "спасения всего человечества", хотя новый сюжет о беженцах возвращается бумерангом уже в саму Турцию, в то время как для Европы проблема Идлиба отходит в сторону. Если раньше Эрдоган в недавней беседе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом говорил о том, что "кризис в Сирии - это угроза нашему региону и всей Европе как в области безопасности, так и в гуманитарной сфере", то о чем на сей раз он будет говорить с Макроном и Меркель, что они будут отвечать ему? Прежнюю игру с Европой турки смогут вести только при условии того, что им удастся укрыться от пандемии. Это маловероятно, учитывая распространение болезни в соседних странах Ближнего Востока. При этом американское издание The National Interest подвергает сомнению официальные данные турецких властей о ситуации с эпидемией внутри страны.



Анкара придерживается информационной закрытости. Но 13 марта был закрыт парламент Турции, его сотрудники распущены по домам как минимум до конца текущего месяца. Из-за эпидемии коронавируса отменен Кубок ПФЛ, который должен был стартовать в Турции. Эта страна, как и многие другие, оказывается в новой ситуации. В случае дальнейшего нарастания пандемии события в Турции могут развиваться по самому неожиданному сценарию. Коронавирус загнал Эрдогана в угол в ложной надежде на "эффектный удар по Европе", которая будет держать беженцев подальше от своих границ.