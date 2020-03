Эпидемия коронавируса нанесла серьезный удар по глобализму и главной идее Джорджа Сороса, - "СП"

07:24 17.03.2020 Либералы подхватили смертельную болезнь



Евросоюз - единственный регион в мире, где либералы пока остаются у власти. И в этом качестве ЕС безуспешно пытается противостоять Дональду Трампу, пишет колумнист украинского еженедельника "2000" Александр Леонтьев. А Трамп - принципиально против банкиров.

Как сказал на днях президент США: "Вопреки советам многих профессионалов, которые работают на администрацию президента США… я закрыл границы с Китаем, поэтому у нас очень небольшое число людей, о которых нам нужно действительно переживать. Я закрыл границы, несмотря на советы очень многих людей, и это, как выяснилось, было очень мудрым решением".

Коронавирус вызвал неожиданные осложнения во взаимодействии между странами и людьми в Евразии и в остальном мире. Одно из самых значительных следствий эпидемии (а может, и самое значительное) - закрытие фонда "Открытое общество" Джорджа Сороса. Сам Сорос об этом еще не знает. Возможно, догадывается. Ведь по мере того, как пандемия будет закрывать границы государств (и городов), "Открытому обществу" сохраниться не удастся ни реально, ни виртуально, ни даже ментально. Не сохранится и идеологическое пространство, им до того занимаемое. А его адептов станут устранять отовсюду.



Сама же идея "открытого общества" и прежде была далека от реальной открытости, поскольку их интересовала открытость для финансовых спекулянтов. Европа (может, раньше всех, но устаревшая, не соответствующая меняющемуся времени элита не понимает происходящего в мире) закрывать мировое пространство в локальные зоны стала уже давно. Брекзит - следствие этого длительного процесса. Трамп не зачинатель этого процесса, а тоже только его следствие. И все это было задолго до коронавируса. Эпидемия только ускорит все происходящее в мире объективным образом. И без эпидемии многие страны уже научились от них (спекулянтов) защищаться: многие просто не пускают интерспекулянтов на свою территорию.

В этих условиях объективного сворачивания по разным причинам ранее условно открытого мирового пространства первыми жертвами станут наиболее уязвимые открытые экономики, как Украина. Менять правительства, не меняя стратегии беззащитной открытости, бесполезно и бессмысленно.



Пожалуемся англичанам



Президент Украины Зеленский в интервью The Guardian заявил, что украинцы не смогут бесконечно ждать приглашения к более тесной интеграции с Евросоюзом. Он сравнил ситуацию с вечеринкой, когда группа людей за столом мило проводит вечер, а в этот момент другие люди стоят снаружи, дергают звонок, стучат в дверь, и им говорят в щелку: "Добро пожаловать к нам, но приходите в следующий раз". И они все еще стоят снаружи и стучат, когда вечеринка уже закончилась". Он добавил, что через 20 лет избиратели потеряют надежду стать частью ЕС.

Смешно жаловаться англичанам (которые фактически убегают из ЕС), что Украину на европейскую веселую вечеринку не пускают, а так хочется! Похоже, Зеленский не понимает процессов, которые происходят в Европе и мире. Он думает, что украинцы готовы ждать вечеринки еще 20 лет. Иными словами, еще готовы верить веселым европейским обещаниям. Между тем Зеленскому оперировать в эфире такими временными отрезками вообще не стоит.



Неизвестно, досидит ли он в своем кресле до конца срока. И неизвестно, что будет со страной через год или два. Какие там 20 лет! Можно предположить, что осенью будут досрочные выборы в парламент, поскольку начался процесс удаления "соросят" из власти. Неизвестно пока, кто инициатор, но процесс пошел. И он будет логическим образом продолжен в парламенте. Неизвестно, на каких позициях окажется президент перед новым составом ВР, сколько у него останется полномочий, и останутся ли они вообще.



Можно догадываться, что Зеленский (и Украина) уже поверил в победу Трампа и решил, наконец, сменить кураторов - демократов на республиканцев. И попытаться опереться на Трампа: может, все-таки пригласит на веселую вечеринку.



Прекратил полномочия первый состав Кабинета Министров при президентстве Зеленского. На смену Гончаруку пришел Денис Шмыгаль, который занимал должность вице-премьера. Кто может сказать, чем конкретно Шмыгаль отличается от Гончарука? Тем, что, как говорят, Шмыгаль кормился от Ахметова, а Гончарук от Сороса? Гончарук тоже не непосредственно у "международного филантропа" деньги брал - между ними было достаточно посредников. Ахметовские ребята тоже все родом из соросовских программ: глобалисты, европейцы и либералы. Все как положено.



Реально ситуация никак не изменится. Экономическое состояние достаточно сложное, рейтинг Зеленского падает. Он ситуативно смог немного развернуть положение дел. Но экономическое состояние Украины продолжит ухудшаться не только по причине очередного не внушающего доверия правительства, но и по вполне объективным обстоятельствам. Мир впадает в кризис, и "незалежная" - как неотъемлемая и незащищенная часть этого мира - впадает в него первой.



Положение же Зеленского стабилизируется на время, но не изменяется кардинально. Стоит ли за столь сомнительное повышение рейтинга платить такую цену? Выдавать какие-то рецепты для улучшения его положения невозможно. У него было время, когда он мог сделать все. При тогдашнем высоком рейтинге мог сформировать Верховную Раду, которая бы его твердо поддерживала. Мог идти на непопулярные среди радикалов действия по Донбассу, по МВФ и пр. Но сейчас, к сожалению, коридор для его маневров сузился до минимума.



Впрочем, Зеленский сам назначал соросовское правительство. Его политическая сила в ВР на пятьдесят процентов состояла из людей Сороса. А окружение - так на все девяносто. Но, вступая в конфликт с демократами-глобалистами, разгоняя их правительство, увольняя их генерального прокурора и готовясь производить дальнейшую зачистку ориентированных на демократов чиновников, высшее государственное руководство Украины не говорит об этом прямо.



Дональд Трамп борется с демократами. Тем не менее, официальный Киев боится показать американский мотив недавних отставок. Но при этом политический курс и принципы деятельности всех органов государственной власти останутся неизменными. Зачем тогда было менять? Между тем Коломойский с Ахметовым уже расставили во власти своих людей, а бригада Сороса-Пинчука вычищена с политического властного поля. Анонсировано продолжение зачисток на всех уровнях.



Опасения Зеленского



Борьба глобалистов с Трампом грозит основам американской государственности. Им сейчас не до киевской политики. Из украинской администрации вычищают врагов действующего президента США. Верность самой Америке остается. Коломойский и Ахметов обещают защитить ее интересы на Украине лучше, чем защищал Сорос.

Если демократы проиграют президентские выборы 2020 года (а с ними и выборы в конгресс), Трамп получит очередные четыре года правления. Кроме того, будет окончательно сломлено господство старой демократической верхушки (людей Клинтонов-Байденов) в самой партии. Американская "перестройка" охватит весь политический класс, а глобалисты будут оттеснены в маргинальную нишу. Это уже будет совсем другая страна.



Владимир Зеленский выразил обеспокоенность относительно того, что Эммануэль Макрон пытается восстановить отношения с Россией, сообщает Guardian. Зеленский заявил, что готов к встрече с американским президентом в Белом доме. Однако конкретное приглашение в Вашингтон ему пока не поступало - несмотря на то, что с момента первого разговора американского и украинского лидеров прошло уже почти 10 месяцев. Зеленский также признался, что ему было неприятно слышать о том, что госсекретарь США Майк Помпео якобы сомневается, что американцам есть дело до Украины.



Редакция The Financial Times оптимистично предсказывала Украине светлое будущее. Однако не прошло и недели, как мнение газеты поменялось на кардинально противоположное. Теперь она озадачена судьбой реформ, оказавшихся под угрозой.



И они не одиноки в своих тревогах. Верховная Рада проголосовала за отставку премьер-министра, правительство претерпевает серьезные изменения. Между тем Гончарук полностью устраивал Запад. Более того, прилагались отчаянные усилия против его увольнения. С генпрокурором встретились послы "Большой семерки". Посольство США в Киеве и Евросоюз в лице спикера по вопросам иностранных дел и безопасности Питера Стано назвали ожидавшиеся отставки недопустимым политическим вмешательством в дела правоохранительных органов.

Беспокойство послов G-7 касается в первую очередь опасений относительно возможных связей Владимира Зеленского с Игорем Коломойским. Ну а новый украинский премьер известен долгой работой в структурах олигарха Рината Ахметова.



Два как бы новых (ну, в новых обстоятельствах) хозяина Украины, наиболее пострадавшие от прямого управления Запада, решили, что хватит делиться с импортными акулами, претендующими не просто на кусок пирога, а на последний кусок. Самим не хватает. Иначе дефолт… Источник - svpressa.ru

