Коронавирус китайской империи. Изменение мировой роли Пекина в связи с пандемией, - С.Строкань

07:52 17.03.2020

Обозреватель "Ъ" Сергей Строкань об изменении мировой роли Пекина в связи с пандемией



В условиях стремительного распространения эпидемии коронавируса главный вопрос "Что делать?" для многих политиков и экспертов не отменяет другого вопроса: "Кто виноват?" А именно должен ли за болезнь предположительно китайского происхождения платить главную цену и нести ответственность сам Китай.

Как известно, лучшая защита - это нападение. Попытавшись дезавуировать представление о том, что коронавирусом мир наградили китайцы, представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на прошлой неделе перевел мяч на половину Вашингтона. По его словам, появилась "китайская болезнь" вовсе не в Китае, а в США, откуда и была завезена в КНР "американскими военными".

Весьма вероятно, что у этой экзотической версии найдется немало сторонников, в том числе и в России: в мире достаточно людей, которые убеждены в том, что во всех бедах виноваты американцы (тем более если они из Пентагона).



Однако все же нельзя не признать: информационную войну против Китая начали США. Госсекретарь Майк Помпео обвинил китайские власти в том, что они до последнего момента скрывали подлинную картину с эпидемией. И теперь за китайский национальный эгоизм вынужден расплачиваться весь мир.



Пик эпидемии в Китае пройден

Масла в огонь подлил глава центра по контролю заболеваний США Энтони Фаучи. "Китай просто закрыл страну. По мере того, как они будут снимать ограничения и возвращаться к нормальной жизни, может возникнуть вторая волна",- призвал он не верить скорой китайской победе над коронавирусом.



Как бы то ни было, но независимо от продолжающейся перебранки Вашингтона и Пекина переосмысление глобальной роли Китая в связи с эпидемией уже началось.

Эпидемия коронавируса неожиданно вскрыла уязвимость современного Китая, который представлялся будущей главной мировой сверхдержавой, оставляющей позади хиреющий Запад и обладающей огромным запасом прочности. Как выяснилось, китайская ускоренная модернизация имеет и обратную сторону.

Внутри самого Китая она сочетается с глубокой архаикой, отсылающей к временам Средневековья с его эпидемиями, которые выкашивали миллионы за пределами Поднебесной.

Сегодня в Пекине предпринимают воистину титанические усилия, призванные доказать, что Китай и его развитие - это не угроза, а благо для современного мира. Неслучайно МИД КНР призвал США "не спихивать ответственность на Пекин и не клеветать на усилия китайского народа и правительства по борьбе с эпидемией". По его версии, Китай вовсе не потерял драгоценное время для мирового сообщества, а его выиграл, приняв беспрецедентные меры, которые другим странам были бы просто не под силу.

На фоне сообщений о том, что к середине марта число заболевших за пределами Китая впервые превысило число заболевших внутри самой КНР, китайское правительство заявило о решимости увеличить открытость национального рынка для иностранных инвесторов. Более того, в Пекине предложили стимулировать экономическое развитие Азиатско-Тихоокеанского региона. И это несмотря на коллапс нефтяного рынка и мрачные прогнозы про ждущих мир "черных лебедей" глобального кризиса.

В общем, Пекин показывает пример того, как поражение можно попытаться обернуть в свою пользу и в итоге укрепить глобальные позиции китайской империи XXI века.



от 16.03.2020,