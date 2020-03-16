|В Казахстане корона-больных уже 13-ть (+ 4 в Алматы)
08:30 17.03.2020
Это женщина, прибывшая из Стамбула.
В Казахстане выявлен десятый зараженный коронавирусом, сообщает zakon.kz.
Только что в прямом эфире программы "Басты Prime" Первого канала "Евразия" официальный представитель Министерства здравоохранения РК Диас Ахметшарип сообщил об этом.
Известно, что это женщина 1986 года рождения. Прибыла самолетом в Алматы из Стамбула.
Ранее сообщалось, что по данным Министерства здравоохранения, на сегодняшний день в стране подтверждены 9 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 7 случаев, Нур-Султане – 2 случая. На стационарном карантине – 1641 человек, на домашнем карантине – 981 человек.
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Еще три новых случая коронавируса выявили в Казахстане
Случаи зарегистрированы в Алматы.
Зарегистрированы еще три новых случая заражения коронавирусной инфекцией в городе Алматы, передает zakon.kz.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК.
На сегодняшний день в стране подтверждены 13 случаев регистрации коронавируса, их них в Алматы – 11 случаев, в Нур-Султане – два случая, - сказано в сообщении.
Накануне вечером стало известно о прибытии в Алматы женщины из Стамбула, у которой подтвердился коронавирус.
О первых двух фактах инфицирования в стране сообщили 13 марта, оба человека прибыли в Алматы.