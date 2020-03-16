В Казахстане корона-больных уже 13-ть (+ 4 в Алматы)

08:30 17.03.2020

Это женщина, прибывшая из Стамбула.



В Казахстане выявлен десятый зараженный коронавирусом, сообщает zakon.kz.

Только что в прямом эфире программы "Басты Prime" Первого канала "Евразия" официальный представитель Министерства здравоохранения РК Диас Ахметшарип сообщил об этом.

Известно, что это женщина 1986 года рождения. Прибыла самолетом в Алматы из Стамбула.



Ранее сообщалось, что по данным Министерства здравоохранения, на сегодняшний день в стране подтверждены 9 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 7 случаев, Нур-Султане – 2 случая. На стационарном карантине – 1641 человек, на домашнем карантине – 981 человек.



-------------------



Еще три новых случая коронавируса выявили в Казахстане

Случаи зарегистрированы в Алматы.



Зарегистрированы еще три новых случая заражения коронавирусной инфекцией в городе Алматы, передает zakon.kz.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК.



На сегодняшний день в стране подтверждены 13 случаев регистрации коронавируса, их них в Алматы – 11 случаев, в Нур-Султане – два случая, - сказано в сообщении.



Накануне вечером стало известно о прибытии в Алматы женщины из Стамбула, у которой подтвердился коронавирус.

О первых двух фактах инфицирования в стране сообщили 13 марта, оба человека прибыли в Алматы.