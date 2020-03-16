Додон - это диагноз. Править Молдовой взялся очередной ПроЗападный альянс, - С.Гамова

08:32 17.03.2020

Россия теряет Молдавию



Социалисты и демократы республики создали прозападный альянс



В Молдавии создана новая правящая коалиция. В нее вошли социалисты и демократы. Альянс удивляет население тем, что ранее Демократическая партия уже была у власти, но отстранена от нее со скандалом: лидера демократов олигарха Владимира Плахотнюка обвинили в том, что он, не имея на то полномочий, руководил страной, подчинив себе все госструктуры, в том числе Конституционный суд. После парламентских выборов минувшим летом он бежал из страны. А Демпартия заявила о своем обновлении. Лидер Социал-демократической партии Виктор Шелин считает это обманом: "У власти остались люди из команды Плахотнюка". Социалисты отдали демократам пять министерств, в том числе и реинтеграции, что означает перемены в переговорном процессе по урегулированию приднестровского конфликта, в частности ослабление влияния на этот процесс России.

В понедельник Партия социалистов (ПСРМ) и Демократическая партия (ДПМ) объявили о том, что они пришли к соглашению о создании "политической платформы для поддержки правительства". Об этом на пресс-конференции заявили лидеры двух политических формирований.



"Сегодня мы являемся свидетелями исторического события. После нескольких раундов переговоров ДПМ и ПСРМ договорились о подписании коалиционного соглашения и создании парламентского большинства. Коллеги подписали это соглашение, и теперь мы хотим подписать этот документ публично", – заявила лидер ПСРМ, спикер парламента Зинаида Гречаная.



Председатель ДПМ Павел Филип сказал, что партия, которую он возглавляет, обдумывала, стоит ли предпринимать этот шаг во время пандемии коронавируса. Но, по его словам, это можно считать подходящим моментом. "ДПМ решила подписать соглашение в это трудное время и принять участие в акте управления. Мы не боимся трудностей. Я уверен, что у нас все получится", – сказал лидер ДПМ Павел Филип.



Соглашение было подписано во время общенационального карантина и запрета на массовые мероприятия. Партии правящего альянса поделили министерские портфели. Демократам достались пять. Кристина Лесник займет пост вице-премьера по вопросам реинтеграции. Александру Пынзарь получит портфель министра обороны. Игорь Шаров возглавит Министерство науки, культуры и образования. Олег Цула – МИД. Серджиу Рэйлян займет пост министра экономики и инфраструктуры, сообщил интернет-портал unimedia.info.



Виктор Шелин утверждает: "Текст соглашения между пртиями коалиции не предусматривает развитие отношений Молдавии и ЕАЭС (Евразийский экономический союз. – "НГ"), и соответственно продолжится снижение рейтинга предпочтений граждан по евразийской интеграции, который уже находится на самом низком урвне – 32% – за весь период деятельности Таможенного союза и ЕАЭС". "Внешняя политика РМ и стратегия национальной безопасности перешли под контроль проевропейских сил, представители которых заняли посты министров МИД и обороны, что будет означать расширение сотрудничества с НАТО, США и ЕС, но стагнацию отношений с ЕАЭС и РФ", – говорит лидер социал-демократов Молдавии. "Соглашение о коалиции подтверждает выполнение без изменений соглашения с ЕС и третьего энергетического пакета ЕС, что будет означать инфраструктурный переход Молдавии к электрическим и газовым сетям Румынии и выдавливания РФ с молдавского рынка". Ожидается, что повестку дня реинтеграции теперь будут проводить в офисе посла США и ЕС, что чревато или обвинениями в адрес РФ, или усилением влияния на политические и экономические элиты Приднестровья", – сделал вывод Виктор Шелин.

Демократы, еще год назад правившие страной, получили ведущие министерства. Ели учесть, что премьер-министр Ион Кику ранее был в составе ДПМ, можно утверждать, что правительство сегодня тоже демократическое. А так как Молдавия является парламентской республикой, то главным лицом страны является премьер-министр. Президент, которого избирают всенародно, не имеет достаточных полномочий для полного руководства страной. Так что день создания альянса социалистов и демократов можно считать сменой власти в стране. Или по крайней мере ее геополитического курса. Демократы являются сторонниками прозападного вектора развития страны. А если вспомнить, что на Владимира Плахотнюка в России заведено уголовное дело, можно предположить снижение влияния РФ на Молдавию в целом и на Приднестровье в частности со стороны правительства РМ. Не зря же главу МИД Молдавии Аурелиу Чокой, который заявил, что миротворцы РФ остановили войну на Днестре, отстранили от должности.

Молдавия меняется. И даже если президентские выборы осенью опять выиграет действующий глава государства Игорь Додон, считающийся близким к Москве, руководить страной будет не он, а правительство, которое заметно поправело и не отличается особой симпатией к России.



Светлана Гамова

Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

16.03.2020