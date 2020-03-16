Рустам Эмомали поручил выявить "лучшую семью Душанбе"

09:19 17.03.2020

Аваз Юлдашев, Asia-Plus



Председатель города Рустам Эмомали подписал решение, согласно которому в столице Таджикистана будут проведены конкурсы "Лучшая семья", "Лучшая улица" и "Лучшая махалля", сообщает пресс-служба мэрии Душанбе.

Конкурсная комиссия, в которую вошли представители мэрии, общественных организаций, депутаты городского маджлиса, к 1 сентября подведет итоги конкурса и объявит победителей.



По условиям конкурса комиссия изучит в семьях города вопросы организации обучения, воспитания детей, ухаживания за пожилыми, участия членов семьи в общественной жизни, а также благоустройство улицы, махалли, соблюдение законности расположения там инфраструктуры, активность жителей в общественных работах и др.



Победителям конкурса в каждой номинации будут вручены дипломы и денежные премии в размере 6 тыс. сомони. Занявшие вторые и третье места в каждой номинации получать соответственно по 4 тыс. и 2 тыс. сомони.