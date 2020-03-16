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От коронавируса умер 80-летний иранский аятолла Хашим Батайи
09:26 17.03.2020

В Иране от коронавируса умер 78-летний аятолла Хашим Батайи. Предположительно, религиозный деятель заболел на прошлой неделе.

Сергей Сысоев

Аятолла в исламе шиитского толка - религиозный лидер, обладающий непререкаемым авторитетом в вопросах богословия, этики и исламского права. Аятолла считается представителем жившего в IX веке "скрытого имама" Мухаммада аль-Махди, и его заместителем до его возвращения. По принятой у шиитов версии, имам с момента исчезновения более тысячи лет назад общается с особо доверенными мусульманами посредством мистической связи.

По сведениям "Интерфакса", коронавирусом COVID-19 в Иране заражены 13 938 человек, 724 умерли.
Среди заболевших есть высшие должностные лица страны. Ранее ближневосточные СМИ сообщали, что коронавирусом заразился высокопоставленный советник руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи. По данным журналистов, это Али Акбар Велаяти, его изолировали.
Также сообщалось, что заражение подтвердилось у главы Комитета по национальной безопасности и внешней политике меджлиса (парламента) Ирана Моджтабы Зульнура, вице-президента Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар, министра культуры и туризма Али Асгара Мунесана, министра торговли Резы Рахмани и первого вице-президента Эсхака Джахангири.

От коронавируса умер Сейед Мохаммад Мирмихаммади, член совещательного органа при Высшем руководителе Ирана - Совета целесообразности.
На последнем публичном мероприятии духовный лидер Ирана 80-летний аятолла Али Хаменеи был в одноразовых перчатках.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - popmech.ru
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