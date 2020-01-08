1150-летие Аль-Фараби: Легенды и правда о великом мыслителе

09:32 17.03.2020 В наступившем году все прогрессивное мировое сообщество будет отмечать 1150-летие гения восточной средневековой мысли аль-Фараби!



Я редко, вот так сразу, сходу, впадаю в подобную патетику. Но здесь случай особый. Жизнь этого человека действительно достойна высокого стиля и реально принадлежит всему человечеству, потому как за право называться его соотечественниками до сих пор борются немало стран и народов. Его считают своим казахи и узбеки, арабы и персы, туркмены и афганцы. Кто же он на самом деле? Во всяком случае, совершенно и доподлинно известно, что Абу Наср Мухаммад Ибн Мухаммед Ибн Тархан Ибн Узлаг аль-Фараби ат-Турки родился на нашей южноказахстанской земле, в поселении Весидж, близ благоденствующего тогда Отрара, называемого Фараб. В общем, наш человек!



ЖИЗНЬ, ОВЕЯННАЯ ЛЕГЕНДАМИ

Рассказывать его биографию – неблагодарный труд. Ведь, что требуют от биографии? Помимо того, где родился и умер, надо подробно излагать все обстоятельства жизни, и желательно, в хронологическом порядке – с указанием времени и места событий. А в жизни аль-Фараби такой конкретики маловато, поэтому начну с легенд. Потому что именно в легендах дается народная оценка значимости и популярности человека при жизни, восхищение его знаниями и мудростью, выдающимися чертами нрава и характера. Народ "зрит в корень" и умеет подметить главное! Итак, легенда первая.



"Шел старец по пустыне, с посохом в руке и сумой за плечами. Его томила жажда, от усталости он еле передвигал ноги… Но он шел, не теряя надежды на чудо – и чудо свершилось! Он вдруг увидел маленький зеленый оазис – там был сад, там было жилье человека, а значит была вода! Собрав последние силы, краешком чалмы утерев пот со лба и приложив влажную ткань к губам, он ускорил шаги. Вот он, оазис! Вдруг дорогу ему преградил хозяин. Он тоже был стар, но суров: "Это мой дом, мой сад! Я давно ушел от зла, от людей. Любой чужеземец мне враг, я не знаю тебя, не знаю, с чем ты пришел и что мне принес – добро или зло". "Чем же я могу доказать свою доброту, если ты видишь во мне зло"?! – воскликнул страждущий странник.



"Ответь мне, что в этом плоде прекрасно? Его краски, его сок, его вкус или его форма? – спросил хозяин, подняв над головой яблоко. "Ни то, ни другое, ни третье, – ответил странник. "Семя! Семя, из которого родился этот сад и вырастут другие сады… И капля воды, которая дает вечность жизни этим семенам…" – добавил скиталец, теряя последние силы и падая у ног хозяина сада… Тот подхватил его и бережно отнес в свой дом… Этим скитальцем и был Абу Наср аль-Фараби.



Красивая легенда, не правда ли? Тем более, что она отчасти подтверждает исторические факты о том, что аль-Фараби действительно много скитался по свету. Историки предполагают, что первоначальное образование он получил на родине, в Фарабе, но затем, движимый жаждой знаний и впечатлений, он побывал и в Шаше (Ташкент), и в Самарканде, и в Бухаре – средневековых научных и культурных центрах Средней Азии. Оттуда он двинулся в Багдад, столицу Арабского халифата. Вот там он задержался надолго, где вплотную занялся изучением различных отраслей науки и языков.



Багдад тогда был центром притяжения интеллектуалов своего времени. К тому же, он славился своей школой переводчиков, которые переводили и комментировали произведения Платона, Аристотеля, Галена, Евклида. Переводческая практика сделала аль-Фараби настоящим полиглотом. В дошедших до нас источниках упоминается совершенно фантастический факт: аль-Фараби знал более 70 языков мира! Занимаясь переводами античных философских текстов на арабский язык, то есть, припадая к оригинальным истокам мудрости, аль-Фараби особенно проникся учением Аристотеля и сделался его рьяным апологетом и пропагандистом. И до такой степени, что даже в историю Абу-Наср аль-Фараби вошел как "Второй учитель". Естественно, после Аристотеля. Так что, легенда вполне правдоподобна: аль-Фараби к закату жизни имел полнее представление о природной сути вещей и явлений, и даже на последнем дыхании мог изречь истинно философскую мысль… Кроме того, мне кажется, что и упоминание о садах в этой легенде не случайно. Пишут, что какое-то время аль-Фариби работал садовым сторожем у местного халифа, и по ночам, чтобы не уснуть, писал свои знаменитые трактаты. Очень возможно. Ведь и в наше время Иосиф Бродский, работая истопником, вдохновенно писал в ночи свои нетленные стихи. Истина неисповедима…



ЛЕГЕНДА ВТОРАЯ – САМАЯ РАЗНОЧТИМАЯ

"Правитель Халеба (Алеппо) султан Сайф ад-Даулат восседал на самом почетном месте среди ученых, когда пришла весть о том, что во дворце появился Мухаммед аль-Фараби. Правитель приказал ввести мудреца, чье имя ему было известно. Тот вошел в зал без поклона – все умолкли. "Прошу вас сесть", – пригласил правитель. "О, великий повелитель, где мне сесть"? – спросил гость. "Здесь каждый выбирает себе место по достоинству", – ответил султан. Тогда аль-Фараби подошел к султану и попросил его… подвинуться. Стража султана насторожилась. Султан освободил место для дерзкого и успокоил слуг: "Если он действительно великий мудрец, то мы его простим, если нет, то будет казнен. Наберитесь терпения!" – сказал султан своим подданым на неизвестном, как ему казалось, для чужестранцев языке. "Правда ваша, мой повелитель, терпение всегда было уделом сильных и мудрых", – улыбнулся гость. "Как же вы разгадали тайну наших слов? – воскликнул султан. "Я знаю 70 языков, а ваш выучил, передвигаясь по дворцу и спрашивая у стражников дорогу к трону", – ответствовал мудрец.



Вот именно эта легенда обросла самыми разными подробностями и сюжетными коллизиями. В другом ее варианте вместо слов "будет казнен", султан выразился иносказательно – "будет срезан бутон со стебля". В некоторых источниках уточняется, что аль-Фараби вошел к султану в штанах, а сирийские арабы тогда штанов не носили. В этой, для нас курьезной подробности, пересказчики легенды подчеркивали, что аль-Фараби не был арабом, а несомненно принадлежал к тюркскому миру, в котором ношение штанов было самым обычным делом… Еще в одном переложении легенды добавляется, что султан попросил гостя, как бы в наказание за дерзость, что-нибудь спеть, подыгрывая себе на музыкальном инструменте. Тот не растерялся, взял в руки незнакомый инструмент и запел – сначала такую песню, что все засмеялись, потом такую, что все заплакали, а затем такую заунывную – что все заснули… Тогда аль-Фараби неслышно покинул дворец, чтобы не подвергать себя новым непредсказуемым испытаниям…



В этой легенде что ни возьми – все правда! И множество языков он знал, и на музыкальных инструментах играл. Историки пишут, что он даже сам умел изготавливать музыкальные инструменты, зная и природу звука, и способы его извлечения, и технологию настройки на нужный лад. Ведь аль-Фараби, помимо других ученых заслуг, вошел в историю как первый музыкальный теоретик восточного мира. Почти такой же по значимости, как Иоганн Себастьян Бах для музыкальной западной культуры. Истинная правда и в том, что будучи уже 70-летним старцем, аль-Фараби из Багдада перебрался в Дамаск, но периодически посещал и Халеб, где состоялась его памятная встреча с тамошним султаном.



Великий мыслитель и окончил свою необыкновенную жизнь в Дамаске – там сейчас находится его мавзолей и гробница. Кстати, в 2007-м году правительство Казахстана решило профинансировать строительство культурного центра аль-Фараби, рядом с его мавзолеем, в очередной раз подтверждая неоспоримую причастность философа к казахстанской земле.



ОН И СЕЙЧАС НАМ ДОРОГ И ПОНЯТЕН



Круг научных интересов Абу Насра аль-Фараби просто потрясает! Он был воистину универсален, сочетая в себе выдающиеся таланты поэта, естествоиспытателя, математика, медика, философа и музыканта. Он первый распределил науку по категориям и внес свой вклад в такие области знаний, как астрономия, логика, социология, этика, философия, психология и право. Им написано около 160-ти известных нам трактатов, а некоторые из них, как и всякая классика, не утеряли актуальности до сих пор. Вот, например, выдержка из "Трактата о добродетельном городе": "Город станет тогда добродетельным, когда почетное место в нем займут науки и искусства, когда мыслящие люди не только сохранят свою честь и достоинство, но своим примером и воздействием на своих сограждан – как правителей, так и подданых – сделают все возможное для его совершенства".



Разве не эту "аль-Фарабиевскую" мысль недавно высказал наш городской аким Ерлан Айтаханов, провозглашая Шымкент культурной столицей СНГ на целый грядущий год?

Кроме всего прочего, специалисты отмечают, что средневековые тексты трактатов аль-Фараби не только стилистически доступны современному читателю, но и отличаются некоторой изысканностью и деликатностью. К примеру, в медицинских трактатах он никогда не напишет, допустим, "половой орган", а скажет мягко и ласково – "детородный орган". Или в трактатах на религиозную тему не применит выражение "религиозный фанатик", а напишет "одержимый верой". Кстати, сам аль-Фараби был далек от какого-либо фанатизма, поэтому в некоторых "одержимых" кругах духовенства его считали чуть ли не еретиком-диссидентом. Настолько, видимо, легка и свободна была его крылатая и независимая мысль…



В ноябре прошлого года управлением культуры, развития языка и архивов г. Шымкента был объявлен конкурс на лучший эскизный проект нового памятника аль-Фараби. Организатором конкурса выступило управление архитектуры и градостроительства. Первый этап конкурса уже прошел в декабре. Специальной комиссией было рассмотрено 12 вариантов памятника.



Первое место получил скульптор Ергали Мустафаев, второе – Батухан Баймен, третье – Омирзак Шанов.Так что в скором времени в Шымкенте будет стоять уже два памятника великому земляку. Не слишком ли это расточительно для города? "Нет, для такой личности ничего излишнего быть не может", – ответили мне в городском управлении культуры и развития языков. И действительно, аль-Фараби – наша гордость и наша слава. С его именем мы шагнули в мировую культуру по праву сопричастности, а, значит, тому и быть!



Елена ЛЕТЯГИНА

08.01.2020 Источник - otyrar.kz

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