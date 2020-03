Forbes: пик вируса ожидается через восемь недель, смертность составит три миллиона человек

09:36 17.03.2020

В социальные сети попали записи, сделанные во время закрытого совещания одного из крупнейших инвестиционных банков "Голдман Сакс". Издание опубликовало выдержки обсуждений, в которых "Голдман Сакс" оценил влияние коронавируса на мировую экономику и общество.

Forbes (США): закрытое совещание "Голдман Сакс" по коронавирусу, которое взбудоражило интернет

17.03.2020

Абрам Браун (Abram Brown)



В прошлый четверг инвестиционный банк "Голдман Сакс" попытался успокоить своих нервничающих клиентов из коммерческих банков, проведя селекторное совещание с участием своего главного экономиста Яна Хациуса (Jan Hatzius) и главного медика Майкла Рендела (Michael Rendel). Кто-то из участников совещания сделал записи, а потом обнародовал их. Этот разговор, в ходе которого банк постарался принизить воздействие коронавируса на мировую экономику, был затем растиражирован в социальных сетях и через мессенджеры типа WhatsApp. Банку пришлось объясняться за те комментарии, что прозвучали во время совещания.



Вот некоторые выводы, сделанные на том совещании. Рынки ценных бумаг могут полностью восстановиться во второй половине 2020 года, и в отличие от 2008 года структурного риска для мировой финансовой системы нет. Несмотря на такой оптимизм, банк все-таки обратил внимание на исключительную заразность этого заболевания.

Безусловно, записи совещания - это всегда толкование фактов. Но есть и полный текст комментариев "Голдман Сакс", которые разошлись по интернету. Вот выдержки:



50% американцев заразятся коронавирусом (150 миллионов человек), и он очень заразен. Он похож на обычную простуду (риновирус), у которого около 200 штаммов, и которым большинство американцев заражается 2-4 раза в год.

Им заразятся 70% немцев (58 миллионов человек). Это вторая мощнейшая индустриальная экономика, которая пострадает от болезни.

Пик вируса ожидается через восемь недель, после чего болезнь пойдет на спад.



Этот вирус сосредоточен географически между 30 и 50 градусами северной широты, а это говорит о том, что подобно обычной простуде и гриппу он предпочитает холодную погоду. Предстоящее лето в Северном полушарии поможет справиться с эпидемией. То есть, вирус, скорее всего, носит сезонный характер.

Из инфицированных 80% заболеют в легкой форме, 15% в средней форме, а 5% будут в критическом состоянии. Симптомы легкой формы как у обычной простуды, а симптомы средней формы как у гриппа. Такие люди будут сидеть дома и отдыхать. 5% будут в критическом состоянии, и в основном это будут люди пожилые.



Смертность в среднем составит до 2%. Прежде всего, это будут пожилые люди и люди со слабой иммунной системой. В итоге получается до трех миллионов человек. В США около трех миллионов умирает ежегодно от старости и болезней, что тесно взаимосвязано между собой (от несчастных случаев погибает намного меньше). А поскольку существует такая тесная взаимосвязь, это не будет означать, что три миллиона умерли от вируса. Просто люди пожилые умирают быстрее из-за проблем дыхательной системы. Но нагрузка на систему здравоохранения увеличится.

И еще:

Сейчас идут дебаты о том, как бороться с вирусом, пока нет вакцины. Соединенные Штаты склоняются к карантину. Британия за то, чтобы позволить вирусу распространиться, полагая, что у людей появится естественный иммунитет. Карантин вряд ли будет эффективен, и он причинит серьезный экономический ущерб, однако замедлит распространение коронавируса и даст системе здравоохранения больше времени для того, чтобы справиться с нагрузкой.

Китайская экономика существенно пострадала, и это повлияло на поставки сырья и мировые цепочки снабжения. Чтобы восстановиться, ей понадобится до полугода.

Мировые темпы роста ВВП будут самые низкие за 30 лет, составив около 2%.



Фондовый индекс S&P 500 покажет за 2020 год негативный рост с темпами от минус 15 до минус 20 процентов.

Экономический ущерб будет и от самого вируса, однако основной вред будет причинен психологией рынка. Вирусы были у нас всегда. Фондовые рынки во второй половине года должны полностью восстановиться.



В последнюю неделю на вирусное воздействие накладывается ценовая война из-за нефти, разразившаяся между Саудовской Аравией и Россией. Снижение цен на энергоресурсы в целом идет на пользу развитым в промышленном плане экономикам, однако США сейчас являются крупным энергетическим экспортером, и поэтому котировки внутреннего энергетического сектора испытают негативное воздействие. Такая ситуация сохранится на какое-то время, потому что русские пытаются экономическими методами удушить американских сланцевых производителей, а саудовцы оказались меж двух огней и не хотят уступать долю рынка ни России, ни США.

Технически рынок в целом ищет основания для перезагрузки после самого долгого повышения курсов за всю историю.

Структурного риска НЕТ. Никто даже не говорит об этом. Правительства вмешиваются в дела рынков, чтобы стабилизировать их, а частный банковский сектор имеет очень хорошую степень капитализации. Это больше похоже на 11 сентября, чем на 2008 год.



В своем письменном заявлении для "Форбс" "Голдман Сакс" настаивает, что это не более чем краткое резюме о совещании. "Текст этого резюме не был подготовлен или утвержден „Голдман Сакс", там содержится ошибочная информация и высказывания, которых на совещании не было. Во время совещания приводились различные статистические данные о пандемии со ссылкой на правомочные источники, такие как правительства. И они далеко не во всех случаях были представлены как точка зрения „Голдман Сакс". Изложенные во время совещания рыночные и экономические взгляды и оценки совпадают с публикуемыми в настоящее время выводами исследований, которые могут быть предъявлены по просьбе".



Банк отказался конкретно сообщить, что в обнародованных комментариях не соответствует сказанному на совещании.

Пресс-секретарь банка рекомендовал нам обратить внимание на научно-исследовательский отчет "Голдман Сакс" по экономическим вопросам от 13 и 15 марта. Такого рода банковские документы широко распространены, и их каждый день производят десятками. Они подвергнуты тщательной редакторской правке, написаны на мудреном экономическом языке, и их обычно выдают за плату клиентам банка (а иногда и СМИ, если вежливо и учтиво попросить). Совпадает ли их содержание с утечками? В какой-то мере да, потому что в отчете от 15 марта есть прогноз о том, что в первом квартале экономический рост в США будет равен нулю, во втором квартале будет пятипроцентное падение, а во второй половине года начнется восстановление. Третий квартал - рост 3%, а четвертый - 4%.



