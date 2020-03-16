Еще 14 человек с коронавирусом выявили в Нур-Султане

09:41 17.03.2020

Людей изолировали.



Стало известно о 14 новых случаях коронавируса, передает zakon.kz.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов.



Сообщаем о зарегистрированных новых 14 пациентах в городе Нур-Султане. Эти пациенты сегодня помещены на карантин, и в рамках их обследования у них подтвержден диагноз. Все контактные лица по этим 14 пациентам определены. В данный момент проводится их карантинизация и изоляция, - сказал Биртанов.



Он сообщил, что ситуация находится под контролем правительства.

Утром 17 марта стало известно о трех новых фактах коронавируса в Алматы.

На сегодня в Казахстане зарегистрировано 27 случаев заражения коронавирусом. Из них в Алматы – 11 случаев, в Нур-Султане – 16.