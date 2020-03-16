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|Еще 14 человек с коронавирусом выявили в Нур-Султане
09:41 17.03.2020
Людей изолировали.
Стало известно о 14 новых случаях коронавируса, передает zakon.kz.
Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов.
Сообщаем о зарегистрированных новых 14 пациентах в городе Нур-Султане. Эти пациенты сегодня помещены на карантин, и в рамках их обследования у них подтвержден диагноз. Все контактные лица по этим 14 пациентам определены. В данный момент проводится их карантинизация и изоляция, - сказал Биртанов.
Он сообщил, что ситуация находится под контролем правительства.
Утром 17 марта стало известно о трех новых фактах коронавируса в Алматы.
На сегодня в Казахстане зарегистрировано 27 случаев заражения коронавирусом. Из них в Алматы – 11 случаев, в Нур-Султане – 16.