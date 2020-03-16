Джалаириды - покорители персов и арабов, великие предки КазПреза Токаева

09:46 17.03.2020

Монгольские Джалаириды - покорители персов Ирана и арабов

16 марта 2020



Монголы-джалаиры, входившие в состав ударных войск Хулагу не были многочисленными. Поэтому в свои тумены они набрали тюрков и других кочевников, в большинстве своем огузов.



Хулагу́ (1217 - 8 февраля 1265, Мераге, Иранский Азербайджан) - монгольский правитель и военачальник. Внук Чингис-хана, сын Толуя и Сорхахтани, брат каанов Мункэ и Хубилая. Основатель династии Хулагуидов, правившей в созданном им Иранском ильханстве в Передней Азии.

Здесь произошла та же история, что с монголами Джучи-хана, которые набрали в свои тумены тюрков-кипчаков.

Монголы-джалаиры как командиры смогли организовать массу кочевников и повести их на завоевание арабов и персов.

Одним из таких выходцев из кочевой среды в составе войск Хулагу был найман и христианин Китбука, который дошел до Средиземного моря. Но правда там и погиб. Его образ является сакральным в казахской духовной культуре как автора музыкального произведения-кюя "Хромой кулан" (Аксак кулан), повествующего о гибели Джучи.



После завоевания Ирана, разгрома арабских Аббасидов и коварных исмаилитов славные жалаиры стали хозяевами огромной и культурной страны от Афганистана до Ирака. Главными ханами (или Ильханами) были Хулагуиды, которые крепко держали власть в своих руках до середины 14 века.

Но власть всегда в руках тех, кто умеет держать меч. Хулагуиды разнежились под теплым солнцем Ирака, их больше влекли не походы, а томные взгляды персиянок в их гаремах.

Поэтому с 1335 года власть перешла в руки новой династии - Джалаиридов. Конечно фиктивным правителем был Хулагуид, не обладавший никакой реальной силой. Но от его имени реально правили Жалаиры. Правда сразу же отделился современный Иранский Азербайджан, где от лица собственных Хулагуидов правили монголы из племени Сулдус, ставшие династией Чобанидов.

Джалаирид Хуссейн породнился с Хулагуидами, женившись на дочери ильхана Аргуна - Олджейту-хатун.

При Джалаиридах в Ирак начали массово стекаться тюрки, которых монголы с удовольствием брали в армию. Они заняли практически все должности в государстве Джалаиридов, и постепенно монголы-джалаиры тюркизировались, сменив свой монгольский язык на тюркский.

Так, правитель Ахмед Джалаир (погиб в 1410 году) считается одним из основателей тюркской поэзии, наряду с другими азербайджанскими поэтами.

В конце концов тюркский элемент усилился в государстве Джалаиридов настолько, что тюркоманы огузского союза Кара-Коюнлу (чернобаранные) стали играть основную роль в государстве. Они не питали к жалаирам большого расположения, так как именно из-за монголов они были вытеснены из Ирака в Малую Азию.

Поэтому когда глава Кара-Коюнлу Кара Юсуф помог жалаирам освободить Багдад от сына Тамерлана - Миран-шаха между тюркоманами и монголами начался спор о том, кто главный.

Победили Кара-Коюнлы, которые убив Джалаирида и поэта Ахмеда в битве при Шанби-Газане в 1410 году стали властителями Ирака и Азербайджана.

В течение еще нескольких десятков лет монголы правили в Иране, но постепенно слились с местным персидским населением, которое стало главным элементом этого симбиоза. Сейчас потомки монголов живут в Афганистане и называются хазарейцами.