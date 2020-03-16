Количество случаев COVID-19 в Узбекистане достигло 10

09:54 17.03.2020

Коронавирус обнаружен у супруги пассажира рейса из Стамбула и еще у одного пассажира этого же рейса. Общее количество выявленных случаев COVID-19 в Узбекистане достигло 10.



Министерство здравоохранения сообщило о выявлении двух новых случаев коронавируса COVID-19 в Узбекистане.

Инфекция подтверждена у супруги пассажира рейса Ташкент - Стамбул (HY274), прибывшего 15 марта в 05:15, и еще у одного пассажира этого же рейса.

Общее число выявленных случаев достигло 10. Пациенты находятся в НИИ вирусологии, их состояние удовлетворительное, отмечается в сообщении.