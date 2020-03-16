Если вирус прорвется в Индию... Вот тут и наступит полный пипец...

10:05 17.03.2020

Ситуация с коронавирусом в Индии вызывает опасения многих экспертов. Почему?



Пока мир справляется с пандемией COVID-19, в Индии – стране с населением более чем 1,3 млн – докладывается о крайне небольшом количестве случаев. Вспышка коронавируса началась в Китае и насчитывает уже более 125 000 зараженных в 110 странах по всему миру. Более чем 4500 человек погибло.



По данным ВОЗ, в Индии было проведено около 5000 тестов на коронавирус. При этом насчитывается только 74 подтвержденных случая и одна смерть. Многие эксперты предполагают, что количество случаев значительно выше. И это пугающее обстоятельство, так как в обществе может активно распространяться инфекция, в то время как никаких мер по мониторингу этой ситуации не предпринимается.

Предполагается, что в ближайшие 2-3 недели, с введением новых тестовых систем, количество подтвержденных случаев будет сильно расти.



Около 176 млн индусов живут в условиях крайней нищеты. При этом плотность населения в Индии предельно высокая. Автобус, рассчитанный на 40 человек, обычно перевозит 80 пассажиров.

При этом карантинные меры и другие блокировки, используемые в настоящее время в Италии и Китае, практически невозможно применить в индийской сельской местности и переполненных регионах. Люди, проживающие в бедности, будут очень сильно подвержены вспышке инфекции, т.к. приватизированная система здравоохранения является слишком дорогой для большинства малообеспеченных людей, а больницы перегружены и часто не соответствуют санэпиднормам.

Другой важнейший фактор угрозы – чрезвычайно высокая загрязненность воздуха. Она способствует высокой распространенности различных хронических и инфекционных респираторных заболеваний.



Эксперты опасаются дезинформации со стороны официальных источников: рекламы молочных продуктов, коровьей мочи и помета как лекарства от вируса со стороны одной из главных политических партий! Распространяются бездоказательные и гомеопатические средства в качестве способа предотвращения инфекции.



Что делает правительство?

Официальные источники рекомендуют избегать или откладывать массовые мероприятия. Министр иностранных дел выступил против проведения Индийской премьер-лиги, популярного турнира по крикету.

Тесты на коронавирус проводятся только в государственных больницах, это бесплатная процедура.

В среду была приостановлена выдача виз по меньшей мере до 15 апреля (кроме специальных, дипломатических и рабочих). Для прибывающих индусов введен 14-дневный карантин.

Вполне вероятно, что данных мер будет недостаточно для сдерживания инфекции и борьбы с другими осложняющими факторами, уникальными для этой страны.