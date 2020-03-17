Новым спикером нижней палаты парламента Таджикистана избран Махмадтоир Зокирзода

16:05 17.03.2020

Он сменил на этом посту Шукурджона Зухурова



В Душанбе сегодня начал свою работу новый состав нижней палаты парламента Таджикистана, избранный 1 марта.



В работе первой сессии помимо 63 народных избранников принял участие президент Таджикистана Эмомали Рахмон.



Представители правящей в стране Народной демократической партии Таджикистана, которые составляют абсолютное большинство депутатов нижней палаты парламента страны, единодушно предложили на пост спикера Мухаммадтоира Зокирзода и путем тайного голосования он был избран новым председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана.



Новоизбранный спикер парламента в своем выступлении заверил своих коллег в том, что он направит весь свой потенциал, знание, опыт на развитие Таджикистана, защиту мира и благополучия на таджикской земле.



По предложению новоизбранного спикера народные избранники выбрали трех его заместителей.



Первым вице-спикером стал экс-секретарь Совбеза Таджикистана Махмадали Ватанзода, вице спикерами – экс-глава Федерации независимых профсоюзов Таджикистана Кодири Косим и депутат нижней палаты парламента предыдущего созыва Дилрабо Мансури.



Справка "АП"



Махмадтоир Зокирзода родился 24 июля 1956 года в Раштском районе. Является выпускником Аграрного института Целинограда, по специальности инженер-геодезист.



Трудовую деятельность начал в 1985 году, как инженер-геодезист в таджикском проектном институте "Гипрозем". В различные годы работал в Совете министров Таджикистана, аппарате президента страны, возглавлял КЧС республики.



Был директором Агентства по землеустройству, геодезии и картографии при правительстве РТ (2008), председателем Госкомитета по землеустройству и геодезии РТ (2010), в 2015-2016 годах - министр сельского хозяйства страны, с марта 2016 по январь 2020 года - заместитель премьер-министра республики Таджикистан.



Женат, отец двоих детей.



Аваз Юлдашев, Asia-Plus