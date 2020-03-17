Запад уже панически готовится к нефти ниже 10 долларов за баррель

16:08 17.03.2020 От верной реакции нашего правительства на эту угрозу зависит целостность России



Андрей Захарченко

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Леонид Хазанов

Сергей Хестанов



В 2020 году мировой спрос на нефть рискует упасть до рекордно низкого уровня за всю историю углеводородного рынка из-за распространения коронавируса. К такому выводу пришли, в частности, аналитики Bloomberg, опросив экспертов нефтяного рынка. "Запреты на поездки, работа из дома, отмененные отпуска и нарушенные цепочки поставок - все это означает снижение спроса на топливо. По мере дальнейшего реагирования общества на вирус спрос на нефть […> продолжает падать", - утверждают в агентстве.



Самое большое падение спроса на "черное золото" было зафиксировано в 1980 году, когда в результате краха мировой экономики после второго нефтяного кризиса рынок ежесуточно терял 2,65 миллиона баррелей. Однако Goldman Sachs прогнозирует, что до апреля 2020 года спрос на нефть может сократиться более чем на 4 миллиона баррелей в сутки. Другие инвесторы ожидают еще худшего расклада.



Например, по оценкам фонда Andurand и трейдера Trafigura, в первом квартале этого года и даже за его пределами спрос может упасть вообще на 10 миллионов баррелей ежесуточно. При этом, уверяют мировые эксперты, цены на нефть вообще могут скатиться к однозначным значениям, которых не было со времен ценовой войны между Саудовской Аравией и Венесуэлой в 1997-1999 годах.



И последние события на мировых рынках, в принципе, подтверждают, что столь негативный расклад отнюдь не миф. Так, 16 марта по состоянию на 14:52 по Москве цена майских фьючерсов на Brent упала на 10,43% - до $ 30,32 за баррель, а апрельские фьючерсы на нефть WTI подешевели на 8,29% - до $ 29,10 за баррель.



Биржи Азии закрылись десятипроцентным снижением, падение на биржах Европы достигает девяти процентов. При этом российская валюта на Московской бирже подешевела на 3?4% к доллару и евро, достигнув отметок в 75,03 рубля и 84,05 рубля соответственно. Большинство акций нефтегазового сектора упало на 1,27?6,84%, банковский сектор снизился на 2,84?4,2%, а бумаги ритейлеров торговались разнонаправленно.



На этом фоне "СП" задала вопрос собственным экспертам: насколько верным в итоге окажется прогноз западных экспертов относительно рынка углеводородов в ближайшей перспективе и чего ожидать при таких раскладах российской экономике?



- Я не думаю, что сейчас есть основания говорить о падении нефтяных цен, скажем, до 10 долларов за баррель и уж тем более ниже, потому что это будет невыгодно абсолютно для всех, - поделился с "СП" своей точкой зрения на ситуацию экономист Леонид Хазанов. - Столь низкие цены начнут не бить, а просто лупить по таким странам как США, Великобритания, Венесуэла, Бразилия, Малайзия, Норвегия. Ни ОПЕК, ни ОПЕК+ это не нужно.



Кроме того, понизить нефтяные цены до однозначных значений не получится еще и по двум причинам. Первая - поставки той же российской нефти на Запад осуществляются по долгосрочным контрактам, в которых четко прописан уровень цен. Так что просто так та же Европа отказаться от одной марки нефти в пользу другой, даже более дешевой, не сможет. Вторая - нефтеперерабатывающие заводы обычно используют определенную марку нефти, так что их перевод на иное сырье требует и времени и затрат.



"СП": - То есть обещание Саудовской Аравии "залить всю Европу дешевой нефтью" и тем самым развязать очередную "нефтяную войну" на истощение - блеф?



- Саудовская Аравия хоть и увеличивает сейчас добычу, но быстро нарастить объем поставок все-таки не сможет. Во-первых, хоть она и утверждает, что у нее себестоимость добычи составляет 10 долларов за баррель, я думаю, что реально она более высокая. Хотя бы потому, что месторождений с легкоизвлекаемыми запасами нефти у нее уже маловато, да и условия разработки постоянно ухудшаются.



Во-вторых, само по себе увеличение добычи требует некоторого времени. Во-вторых, это зависит от особенной инфраструктуры саудитов. Их нефтяные месторождения сосредоточены в восточной части страны, и там, в акватории Персидского залива, есть два крупных нефтяных порта. А в западной части Саудовской Аравии, на побережье Красного моря, у них есть только один. Получается, чтобы поставить нефть хотя бы в ту же Италию, надо сначала нефть перекачать по трубам в порт, потом разлить ее по танкерам, потом провести их через Суэцкий канал, выстояв очередь. Это все займет довольно много времени, не говоря уже о том, что в порте назначения эти танкеры надо сначала разгрузить, а потом уже доставлять нефть до конечной точки, что тоже не быстро.



"СП": - То есть при низких ценах на нефть Саудовской Аравии хорошо не будет?



- Нет, не будет. Потому что у них и при цене в 45?50 долларов за баррель дефицитный бюджет. В этом году, например, он, согласно расчетам, составит порядка 7% ВВП. И где тогда саудитам брать деньги для закрывания этой дыры? У них остается только два выхода - либо увеличивать налоги, чего они сделать не могут, опасаясь внутренних волнений, либо совершать какой-то серьезный внешний заем, но у них и без того уже госдолг превышает 20% ВВП. Так что если деньги занять и удастся, то уже под более высокий процент.



"СП": - Ну хорошо, если с ценами все более-менее ясно, то как насчет падения спроса? Ведь сейчас фактически весь Старый Свет садится в самоизоляцию. То же самое, в перспективе, могут сделать и США. Россия продолжает ограничивать транспортное сообщение, закрывая границы уже даже и с Белоруссией. Такие масштабы остановки транспорта и предприятий не могут не сказаться на спросе…



- Конечно, падение спроса на нефть будет довольно серьезным. Однако я пока считаю преждевременным говорить о том, что оно догонит и перегонит какие-то рекордные значения. Здесь все будет зависеть прежде всего от Китая. Экономика крупнейшего в мире потребителя углеводородов сейчас потихоньку уже начинает оправляться от удара, нанесенного ей эпидемией коронавируса.



Так что, думаю, в ближайшие полтора-два месяца закупки углеводородов он начнет увеличивать. Кроме того, дополнительно подстегнуть заметный рост спроса на нефть способна сейчас еще и Индия.



"СП": - А что Россия? Как мы себя будем чувствовать в ближайшей перспективе?



- Нам от всего этого точно будет плоховато. Хотя бы потому, что значительная часть доходов не только госбюджета, но и Фонда национального благосостояния формируется как раз из доходов от продажи нефти. Запасы у нас, конечно, большие, и мы их пока даже еще не тратим толком, так что эта "подушка", в принципе, нас поддержит. Но вопрос заключается в том, что именно у нас будет происходить на внутреннем рынке.



"СП": - Вы видите здесь какие-то конкретные риски? А, между тем, глава "Газпром нефти" Александр Дюков 15 марта заявил, что низкие цены нам, в принципе, не страшны. "У нас низкий уровень долга, поэтому у нас есть все основания безболезненно пройти даже очень продолжительный период низких цен", - заверил он, уточнив, что средняя себестоимость добычи нефти в России колеблется в диапазоне 3?5 долларов за баррель.



- Состояние нашей экономики очень существенно будет зависеть не только от общемировых цен на нефть, но и от конкретных действий правительства в целом и отдельных компаний. Если эти действия окажутся правильными, то коллапса и замерзающих городов у нас, конечно, не случится. Важно не наделать глупостей.



Например, в минувшие выходные люди массово кинулись скупать макароны, крупы, муку. Если сейчас эту панику удастся успокоить и не дать ей подняться, все может закончится хорошо. Но вот если цены на бензин и дизельное топливо не понизятся, а останутся неизменными или даже повысятся, это по ней, наоборот, серьезной ударит. А уж если народ в панике начнет скупать это самое топливо бочками и цистернами впрок, это может вообще раскрутить галопирующую инфляцию.



Впрочем, доцент РАНХиГС Сергей Хестанов считает, что падения уровня жизни россиянам все равно не избежать, ведь как минимум треть потребительской корзины среднего россиянина - это импортные товары, к тому же во многих товарах, которые в быту считаются чисто российскими, тоже есть импортная компонента. В пример эксперт привел молочную отрасль. В ней трава, коровы и работники российские, однако средства защиты животных, оборудование по розливу, отработке и упаковке, а также расходные материалы к нему - импортные. Следовательно, они неизбежно подорожают за счет ослабления курса рубля, на который власти были вынуждены пойти из-за того, что нефть "просела".



- Если это падение связано только с ценовой войной и вспышкой коронавируса, - отметил эксперт, - то мы увидим через какое-то время постепенное восстановление. Если же происходящее - это начало циклического кризиса, то это гораздо серьезнее и с более длительными последствиями.



Кризисы есть двух принципиально разных видов. Есть циклические, как в 2008 году, когда цены на нефть резко упали и также резко восстановились. Их еще V-образными называют. А есть и второй вариант, о котором никто не говорит, ибо страшно. Я застал распад СССР, и тогда был структурный кризис (трансформационный, или L-образный), когда жизненный уровень 1986 года восстановился только лишь где-то к 2001?2002 году. Это типичный пример структурного кризиса.



По какому сценарию пойдет в этом случае Россия, резюмировал эксперт, станет ясно в ближайшие месяцы, сейчас же гадать об этом - все равно, что тыкать пальцем в небо. Но если в течение квартала или двух нефтяные цены не восстановятся, считает он, то движения рубля пойдет заметно вниз, поскольку он не может устоять, если падает нефть. Он просто вынужден будет обесцениться, чтобы нормально сбалансировать бюджет. Источник - СвободнаяПресса

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