Заместителем хокима Ташкента назначена очаровательная Дурдона Р.

17:02 17.03.2020

Дурдона Шукуруллаевна Рахимова назначена заместителем хокима Ташкента по вопросам молодежной политики, социального развития и духовно-просветительской работе, сообщила пресс-служба столичной администрации.



На этом посту она сменила Элбека Шукурова, который в феврале стал заместителем министра физкультуры и спорта.



По данным пресс-службы хокимията, Дурдона Рахимова начала трудовую деятельность в 2012 году в качестве начальника отдела по работе с талантливой молодежью и молодыми учеными Кенгаша молодежного общественного движения "Камолот" Джизакской области.



До этого назначения работала председателем Ташкентского городского совета Союза молодежи.



В конце декабря президент Шавкат Мирзиеев предложил в качестве эксперимента назначить женщину хокимом одного из столичных районов после выступления Дурдоны Рахимовой.