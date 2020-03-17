 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Заместителем хокима Ташкента назначена очаровательная Дурдона Р.Заместителем хокима Ташкента назначена очаровательная Дурдона Р.
17:02 17.03.2020

Дурдона Шукуруллаевна Рахимова назначена заместителем хокима Ташкента по вопросам молодежной политики, социального развития и духовно-просветительской работе, сообщила пресс-служба столичной администрации.

На этом посту она сменила Элбека Шукурова, который в феврале стал заместителем министра физкультуры и спорта.

По данным пресс-службы хокимията, Дурдона Рахимова начала трудовую деятельность в 2012 году в качестве начальника отдела по работе с талантливой молодежью и молодыми учеными Кенгаша молодежного общественного движения "Камолот" Джизакской области.

До этого назначения работала председателем Ташкентского городского совета Союза молодежи.

В конце декабря президент Шавкат Мирзиеев предложил в качестве эксперимента назначить женщину хокимом одного из столичных районов после выступления Дурдоны Рахимовой.

Источник - Gazeta.uz
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