Турецкий ВПК начал зарабатывать на войне в Сирии

17:28 17.03.2020

Турецкий ВПК начал зарабатывать на войне в Сирии



Опыт массового применения беспилотников был оценен турецким командованием как положительный и даже привел к появлению "новой военной доктрины" в регионе. Впрочем, суть этой доктрины руководство министерства обороны Турции разъяснять не стало.



ИВАН КОНОВАЛОВ



Одним из важнейших факторов ведения турецкой армией боевых действий на сирийской территории в какой-то момент стала демонстрация боевых возможностей продукции военно-промышленного комплекса (ВПК) Турции.



Сама плотно зависящая от западных партнеров в плане военных технологий и комплектующих, Турция тем не менее имеет амбициозные планы по занятию лидирующих позиций на региональных рынках вооружений, прежде всего, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Сирийский театр военных действий в этом плане отличная демонстрационная площадка для будущих клиентов.



Эта политика начала приносить плоды. Правительство Туниса на днях заключило контракт с турецкой компанией Turkish Aerospace Industries (TAI) на поставку шести беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Anka-S и трех станций управления. Контракт включает также передачу технологий. Общая стоимость контракта - 240 млн долларов.



Турция на североафриканском рынке вооружений новичок. Основные акторы здесь Россия, США и Франция. Так что Анкара вправе считать нынешний контракт на поставку БПЛА прорывным.



Дроны буду поставлены в разведывательном варианте. Но предполагается и поставка в варианте ударном. Anka-S может нести и различного типа ракеты, и корректируемые бомбы Roketsan MAM-L.



Многоцелевой беспилотник Anka-S изготовлен в основном из композитных материалов. Имеет максимальный взлетный вес 1,6 тонны (полезная нагрузка - 200 кг). Размах крыла составляет 17,4 м при общей длине менее 8 м. Беспилотник оснащается поршневым двигателем Thielert Centurion 2.0 мощностью 155 л. с. Заявленная максимальная продолжительность нахождения в воздухе составляет 24 часа, высота полета может достигать 9 км.



Показательно то, что тунисский контракт компания TAI получила после боевых действий в идлибской зоне деэскалации, где беспилотники Anka использовались не только активно, но и масштабно наряду с ударными оперативно-тактическими БПЛА Bayraktar TB2 также турецкого производства.



Турецкие дроны занимались сбором разведданных и поддерживали атаки боевиков сирийских мятежных группировок на позиции правительственных сил. Сирийским военным удалось сбить два Anka-S. Да и кампанию эту турецкая армия вместе с боевиками проиграла вчистую.



Тем не менее опыт массового применения беспилотников был оценен турецким командованием как положительный и даже привел к появлению "новой военной доктрины" в регионе. Впрочем, суть этой доктрины руководство министерства обороны Турции разъяснять не стало.



Что касается планов по завоеванию рынков вооружений, то кроме беспилотников пока турецкому ВПК предложить нечего. Например, программу по созданию отечественного основного боевого танка (ОБТ) нового поколения Altay уже больше десяти лет турки не могут довести до победного конца.