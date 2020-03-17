 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 17.03.2020
19:48  Нефтяной кризис другого типа, - Suddeutsche Zeitung
19:43  Китайские ученые ищут добровольцев для испытания вакцины
18:51  В Казахстане и Кыргызстане резко растет сейсмо-активность
18:44  Лишится ли Россия китайских товаров, - М.Кувырко
18:18  Число зараженных в Казахстане достигло 33 человек
17:49  Над британской нацией поставили коронавирусный эксперимент
17:31  Гунны: самые бездарные тюрки в истории

17:28  Турецкий ВПК начал зарабатывать на войне в Сирии
17:02  Заместителем хокима Ташкента назначена очаровательная Дурдона Р.
16:47  Как уберечься от уханьского синдрома и коронаэксита? - А.Маленький
16:10  Коронавирус: как защитить свою психику в условиях пандемии
16:08  Запад уже панически готовится к нефти ниже 10 долларов за баррель
16:05  Новым спикером нижней палаты парламента Таджикистана избран Махмадтоир Зокирзода
10:05  Если вирус прорвется в Индию... Вот тут и наступит полный пипец...
09:59  Попытка США отсрочить новый кризис провалилась, - О.Самофалова
09:54  Количество случаев COVID-19 в Узбекистане достигло 10
09:46  Джалаириды - покорители персов и арабов, великие предки КазПреза Токаева
09:41  Еще 14 человек с коронавирусом выявили в Нур-Султане
09:36  Forbes: пик вируса ожидается через восемь недель, смертность составит три миллиона человек
09:32  1150-летие Аль-Фараби: Легенды и правда о великом мыслителе
09:26  От коронавируса умер 80-летний иранский аятолла Хашим Батайи
09:19  Рустам Эмомали поручил выявить "лучшую семью Душанбе"
08:32  Додон - это диагноз. Править Молдовой взялся очередной ПроЗападный альянс, - С.Гамова
08:30  В Казахстане корона-больных уже 13-ть (+ 4 в Алматы)
08:27  БишкекМэрия за бесценок продает муниципальные квартиры? В чем подвох?
08:22  Конец венского консенсуса: СаудАравия использует последний нефтяной козырь против России и США, - Хасан Шакрани
07:55  Коронавирус убил 92-летнего известного итальянского архитектора Греготти
07:52  Коронавирус китайской империи. Изменение мировой роли Пекина в связи с пандемией, - С.Строкань
07:24  Эпидемия коронавируса нанесла серьезный удар по глобализму и главной идее Джорджа Сороса, - "СП"
06:14  Умер ташкентский журналист и правозащитник Виктор Крымзалов
01:27  Бумеранг пандемии может ударить по Эрдогану, - Ст.Тарасов
01:17  Коронавирус и туалетная бумага: глобалисты близки к победе, - Г.Смирнова
00:56  Бордели "ответили" на угрозу коронавируса сексом в масках
00:23  Ташкент бросился сметать прилавки (видео)
00:17  Перстень от РосИмператора за узбекскую грамматику (история)
00:13  Война за Идлиб необратимо возобновится, - Der Spiegel
00:09  Коронавирус принес из космоса метеорит, взорвавшийся над Китаем, - Daily Mail
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Турецкий ВПК начал зарабатывать на войне в Сирии
17:28 17.03.2020

Турецкий ВПК начал зарабатывать на войне в Сирии

Опыт массового применения беспилотников был оценен турецким командованием как положительный и даже привел к появлению "новой военной доктрины" в регионе. Впрочем, суть этой доктрины руководство министерства обороны Турции разъяснять не стало.

ИВАН КОНОВАЛОВ

Одним из важнейших факторов ведения турецкой армией боевых действий на сирийской территории в какой-то момент стала демонстрация боевых возможностей продукции военно-промышленного комплекса (ВПК) Турции.

Сама плотно зависящая от западных партнеров в плане военных технологий и комплектующих, Турция тем не менее имеет амбициозные планы по занятию лидирующих позиций на региональных рынках вооружений, прежде всего, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Сирийский театр военных действий в этом плане отличная демонстрационная площадка для будущих клиентов.

Эта политика начала приносить плоды. Правительство Туниса на днях заключило контракт с турецкой компанией Turkish Aerospace Industries (TAI) на поставку шести беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Anka-S и трех станций управления. Контракт включает также передачу технологий. Общая стоимость контракта - 240 млн долларов.

Турция на североафриканском рынке вооружений новичок. Основные акторы здесь Россия, США и Франция. Так что Анкара вправе считать нынешний контракт на поставку БПЛА прорывным.

Дроны буду поставлены в разведывательном варианте. Но предполагается и поставка в варианте ударном. Anka-S может нести и различного типа ракеты, и корректируемые бомбы Roketsan MAM-L.

Многоцелевой беспилотник Anka-S изготовлен в основном из композитных материалов. Имеет максимальный взлетный вес 1,6 тонны (полезная нагрузка - 200 кг). Размах крыла составляет 17,4 м при общей длине менее 8 м. Беспилотник оснащается поршневым двигателем Thielert Centurion 2.0 мощностью 155 л. с. Заявленная максимальная продолжительность нахождения в воздухе составляет 24 часа, высота полета может достигать 9 км.

Показательно то, что тунисский контракт компания TAI получила после боевых действий в идлибской зоне деэскалации, где беспилотники Anka использовались не только активно, но и масштабно наряду с ударными оперативно-тактическими БПЛА Bayraktar TB2 также турецкого производства.

Турецкие дроны занимались сбором разведданных и поддерживали атаки боевиков сирийских мятежных группировок на позиции правительственных сил. Сирийским военным удалось сбить два Anka-S. Да и кампанию эту турецкая армия вместе с боевиками проиграла вчистую.

Тем не менее опыт массового применения беспилотников был оценен турецким командованием как положительный и даже привел к появлению "новой военной доктрины" в регионе. Впрочем, суть этой доктрины руководство министерства обороны Турции разъяснять не стало.

Что касается планов по завоеванию рынков вооружений, то кроме беспилотников пока турецкому ВПК предложить нечего. Например, программу по созданию отечественного основного боевого танка (ОБТ) нового поколения Altay уже больше десяти лет турки не могут довести до победного конца.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1584455280
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 16 марта 2020 года №286
- Указ Президента Республики Казахстан от 16 марта 2020 года №287
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел заседание Госкомиссии по обеспечению режима ЧП при Президенте РК
- Н.Нигматулин: введение чрезвычайного положения в стране – необходимая мера для безопасности казахстанцев
- О сохранении базовой ставки на уровне 12% и адаптации внутреннего рынка к новым макроэкономическим реалиям
- Кадровые перестановки
- В Мажилисе рассмотрели вопросы насыщения внутреннего рынка отечественной сельхозпродукцией
- Постановление ЦИК РК от 13 марта 2020 года №6/300
- Полиция Казахстана перешла на особый режим службы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  