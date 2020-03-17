Число зараженных в Казахстане достигло 33 человек

18:18 17.03.2020

В Нур-Султане зарегистрировали еще одного зараженного коронавирусом



В Нур-Султане зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусом, сообщает zakon.kz.

На сегодняшний день в стране подтверждены 33 случая регистрации коронавируса, их них в г. Алматы – 15 случаев, г. Нур-Султан – 18 случаев.

С 19 марта в Нур-Султане и Алматы вводится карантин.