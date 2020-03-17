Лишится ли Россия китайских товаров, - М.Кувырко

18:44 17.03.2020 Коронавирус породил не только чисто медицинские, но и гораздо более глобальные страхи. В частности, массово звучат опасения, что в результате эпидемии крайне пострадало промышленное производство в Китае – и весь мир, в том числе и Россия, может остаться без китайской электроники и многих других товаров. Однако практика показывает, что все на самом деле совсем иначе.

По данным Главного таможенного управления КНР, за первые два месяца этого года внешнеторговый оборот страны в долларовом эквиваленте сократился на 11%, до уровня 519,9 млрд долларов, причем экспорт падал опережающими темпами – минус 17,2% (292,4 млрд долларов). В разрезе отдельных стран наиболее значительным стало сокращение торговли Китая с Канадой (35,8%), а на втором месте оказалась Россия – минус 24,9%.

В январе – феврале экспорт из Китая в РФ снизился в стоимостном выражении на 29,3%, импорт российских товаров в КНР – на 13,8%. Известны также последствия вспышки коронавируса для промышленности КНР: добавленная стоимость крупных предприятий (китайский аналог индекса промпроизводства) по итогам января – февраля упала на 13,5% в годовом исчислении.



Медленное восстановление



На первый взгляд, эта статистика вызывает серьезное беспокойство. Особенно учитывая то, насколько значимыми являются китайские товары для российского рынка, причем конечным потребительским сегментом – электроникой, одеждой, игрушками и т. д. – импорт из КНР далеко не исчерпывается. Крупным потребителем китайской продукции являются также российские промышленные предприятия самых разных отраслей – от машиностроения до фармацевтики. Понятны и опасения российских экспортеров таких товаров, как нефть и нефтепродукты, газ, лес, металлы, уголь и т. д.



Однако на фоне нарастающей коронавирусной паники почти без внимания широкой публики остаются последние новости из Китая, которые складываются в обнадеживающую картину начавшегося восстановления экономики КНР после вынужденного простоя. Как сообщило 17 марта главное новостное агентство страны "Синьхуа" со ссылкой на Государственный комитет КНР по делам развития и реформ, производство на данный момент восстановили уже более 90% крупных китайских промышленных предприятий. В таких индустриально развитых регионах, как Чжэцзян, Цзянсу, Шанхай, Шаньдун, Гуанси и Чунцин, к работе вернулись уже почти все ведущие компании. Нормализовались показатели производства в цветной металлургии, в фармацевтической, химической и электронной промышленности объемы выпуска достигли уже 90% от прошлогодних.



Сложнее идет восстановление экономики провинции Хубэй, откуда пришел коронавирус, но и оттуда уже поступают хорошие новости. Несколько дней назад стало известно, что в центре провинции, городе Ухане, восстанавливают производство не только предприятия, обеспечивающие жителей товарами первой необходимости, магазины и сети электронной коммерции. На минувшей неделе о возобновлении работы в Ухане также объявили автозаводы японских корпораций Honda и Nissan. В Чунцине, по информации на 12 марта, уже возобновили работу и производство 840 ключевых компаний, работающих в сфере внешней торговли, количество представленных ими таможенных деклараций вернулось к показателю около 80% от уровня годичной давности.



Данные китайской статистики (которые традиционно не вызывают абсолютного доверия) дополняют независимые западные источники. По оценке агентства Bloomberg, на конец прошлой недели китайская экономика работала на 80–85% своей нормальной мощности. "Мы полагаем, что к концу этого месяца ситуация полностью нормализуется", – заявил несколько дней назад глава французской судоходно-логистической группы CMA CGM Родольф Сааде в интервью Financial Times. По его оценке, объемы грузоперевозок из Китая вернутся к нормальным уровням уже к концу марта. И в том числе потому, что опустевшие европейские склады требуется заполнять товарами из КНР.



Во многом рукотворный кризис



В настоящий момент большинство китайских предприятий, приостановленных из-за коронавируса, запускают производство, подтверждает руководитель российского аналитического агентства Infranews Алексей Безбородов. Хотя, уточняет он, работают китайские компании пока не на полную мощность, потому что китайцы очень инертны: сначала их выгоняли на карантин, а теперь их надо, наоборот, выгонять из карантина. Однако остаются проблемы с поставками в Европу, поскольку новые заказы там делать сейчас некому – из-за распространения коронавируса многие европейские страны стремительно вводят карантинные меры.



О масштабах проблем свидетельствует февральская статистика грузооборота в порту Гамбурга, где более четверти прошлогоднего оборота контейнеров приходилось на торговлю с Китаем.



В феврале объем перевалки в Гамбурге снизился на 40%. В полной мере последствия китайского форс-мажора дадут о себе знать в текущем месяце, заявил на днях в интервью Reuters глава Port of Hamburg Marketing Аксель Маттерн.

Во многом этот кризис имеет рукотворный характер, отмечает Безбородов: "Сейчас восстановление торговли с Китаем во многом упирается в нехватку контейнеров. В прошлом году основные мировые контейнерные операторы сначала не организовали нормальный вывоз порожних рефрижераторных контейнеров из Китая под загрузку, а затем на фоне коронавируса добавилось еще порядка полутора миллионов порожних контейнеров. Только сейчас их начинают заполнять и отправлять в Европу, но в Европе, Америке и России контейнеров под экспорт в Китай не хватает.



Такого дисбаланса раньше никогда не было: обычно порожняк скапливался в Европе. Теперь же контейнерные линии, которые сами виновны в этой ситуации, берут за доставку порожнего контейнера на Урал около 1500 долларов, несмотря на то, что это их обязательство – предоставлять оборудование. Это фактор, который в ближайшие два–три месяца приведет к серьезному удорожанию российского экспорта – фактически в два раза по доставке".



Что касается импортных контрактов с Китаем, то сейчас в России задержка по их исполнению составляет около шести недель, отмечает Алексей Безбородов. По его словам, самым узким местом оказались фармкомпоненты, также есть определенные проблемы с некоторыми запчастями и комплектующими для тяжелой техники, в основном строительной, и для заводов. Но каких-то критических проблем с наличием китайских товаров массового потребления – электроники, текстиля и т. д. – на российском рынке нет, констатирует эксперт.



Удалось не допустить критического падения китайского импорта и в таком сегменте, как продовольствие, от которого существенно зависят регионы Дальнего Востока. В начале года произошли перебои с поставками продуктов питания, после чего цены на овощи в дальневосточных городах резко подскочили. Но затем грузовикам из Китая снова разрешили пересекать границу, и ситуация нормализовалась. Еще в конце февраля вице-премьер правительства Приморского края Константин Шестаков сообщил, что импорт китайских овощей полностью восстановлен, вся продукция в торговых сетях продается по доступным ценам.



Паника отменяется



Аналитики отмечают, что низшая точка в экспортно-импортных операциях в китайских портах была пройдена еще в середине февраля. По итогам первой недели марта китайская портовая ассоциация СРНА зафиксировала рост оборота восьми крупнейших контейнерных портов на 9,1%.

Одновременно позитивные сигналы стали подавать наземные контейнерные операторы. Например, британская транспортно-логистическая компания Davies Turner заявила о возобновлении регулярной работы интермодального сервиса Express China, соединяющего Китай с Лондоном через немецкий Дуйсбург и голландский Роттердам. Из-за продолжающегося карантина в Ухане компания просто перенесла точку отправления поездов в другой мегаполис – Сиань.



Активизируется и сообщение с Россией. Несколько дней назад стало известно об отправке из Нанкина в направлении Москвы поезда с 88 стандартными контейнерами с автозапчастями и деталями для бытовой электроники общей стоимостью около 3,77 млн долларов.



В обратном направлении грузы также движутся. В начале марта в город Сюйчжоу в провинции Цзянсу в центральном Китае прибыл грузовой поезд из Улан-Удэ, который доставил около 3 тысяч кубометров пиломатериалов для местных деревообрабатывающих предприятий.

Всего, по данным китайской статистики на 11 марта, с начала этого года из Цзянсу по направлению Китай – Европа было отправлено более 200 составов – примерно на треть больше, чем годом ранее. По сравнению с морским и авиационным транспортом, в железнодорожных перевозках уровень механизации гораздо выше, что позволяет избежать прямых контактов между людьми и делает доставку этим транспортом гораздо безопаснее с точки зрения борьбы с коронавирусом.



По словам Алексея Безбородова, сейчас намечаются также определенные проблемы с экспортом российских товаров в Китай, как морским, так и железнодорожным, поскольку те запасы, которые были сделаны для промышленности на китайский Новый год, по сути, не израсходованы – это главным образом лес, металл, газ, нефтепродукты. Но и здесь, уточняет эксперт, масштаб бедствий не стоит преувеличивать: один месяц мы не увидим потребление наших грузов или увидим с дисконтом 30–40%, но это объективный фактор, который уже всем понятен. Одновременно действует фактор девальвации рубля, который влияет на снижение импорта и потенциально повысит экспорт, когда решится проблема с порожняком и выходом на полную мощность китайских предприятий.

"Самое главное, что грузы в Китай и из Китая идут, все погранпереходы работают, в Благовещенске ожидается открытие нового автомобильного моста, который будет работать на полную мощность к концу года, – напоминает Безбородов. – К этому же времени, а то и раньше, можно ожидать нормализацию объема грузоперевозок из Китая, если, конечно, Европа снова не наделает ошибок. Но глобальных проблем нет – с самого начала было понятно, что не надо нагнетать панику".



Текст: Михаил Кувырко

17 марта 2020, Источник - vz.ru

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