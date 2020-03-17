|В Казахстане и Кыргызстане резко растет сейсмо-активность
18:51 17.03.2020
В Казахстане и Кыргызстане произошли землетрясения
МЧС Узбекисана
Магнитуда подземный толчков составила от 3,7 до 4 баллов. О пострадавших не сообщается. По данным сейсмологов, в скором времени в Казахстане ожидается сильнейшее землетрясение.
В понедельник произошли землетрясения сразу в двух странах Центральной Азии - в Казахстане и Кыргызстане.
Казахстан трясет: под Алматы произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла
Сегодня утром сейсмическую активность зафиксировали близ Алматы, передает Sputnik Казахстан. Магнитуда землетрясения составила 3,7 балла.
Казахстанские сейсмологи отмечают, что период затишья в ближайшие 5-7 лет может завершиться в Алматы, поэтому жителям южного мегаполиса следует быть готовыми к возможному сильному землетрясению.
Также несколько подземных толчков сегодня утром почувствовали жители восточной части Кыргызстана, пишет Sputnik Кыргызстан.
Очаг находился в горах Энильчек-Тоо. Землетрясение магнитудой 4 балла почувствовали жители сразу четырех сел Иссык-Кульской области.