В Казахстане и Кыргызстане резко растет сейсмо-активность

18:51 17.03.2020

В Казахстане и Кыргызстане произошли землетрясения

МЧС Узбекисана



Магнитуда подземный толчков составила от 3,7 до 4 баллов. О пострадавших не сообщается. По данным сейсмологов, в скором времени в Казахстане ожидается сильнейшее землетрясение.



В понедельник произошли землетрясения сразу в двух странах Центральной Азии - в Казахстане и Кыргызстане.



Казахстан трясет: под Алматы произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла



Сегодня утром сейсмическую активность зафиксировали близ Алматы, передает Sputnik Казахстан. Магнитуда землетрясения составила 3,7 балла.

Казахстанские сейсмологи отмечают, что период затишья в ближайшие 5-7 лет может завершиться в Алматы, поэтому жителям южного мегаполиса следует быть готовыми к возможному сильному землетрясению.

Также несколько подземных толчков сегодня утром почувствовали жители восточной части Кыргызстана, пишет Sputnik Кыргызстан.

Очаг находился в горах Энильчек-Тоо. Землетрясение магнитудой 4 балла почувствовали жители сразу четырех сел Иссык-Кульской области.