Китайские ученые ищут добровольцев для испытания вакцины

19:43 17.03.2020

Сообщается, что в стране уже разработали как минимум восемь типов вакцин, некоторые из них уже доказали свою эффективность на животных.



Китайские ученые набирают добровольцев, чтобы приступить к клиническим испытаниям разработанной вакцины против коронавируса.

Многие из соответствующих организаций планируют завершить все доклинические тесты уже в апреле. Об этом заявил член Китайской академии инженерных наук Ван Цзюньчжи, передает РИА Новости.



"В нашей стране есть организации, которым удалось добиться быстрого прогресса в исследованиях и разработках вакцины, они уже направили заявки на проведение клинических испытаний в Государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами, они приступили к работе по разработке обоснования проекта клинических исследований и набор добровольцев", - отметил он.

Ранее сотрудник Института исследования лабораторных животных при Академии медицинских наук КНР Цинь Чуань заявил, что в КНР разработаны уже восемь типов вакцин.

Эффективность некоторых из них уже была доказана на животных.

Число заболевших пневмонией в мире превысило 182 тысячи человек. Число скончавшихся - 7 415, вылечившихся - более 79 тысяч.