Нефтяной кризис другого типа, - Suddeutsche Zeitung

19:48 17.03.2020

17 марта 2020 г.

Николаус Пайпер | Süddeutsche Zeitung



"Миру грозит третий крупный нефтяной кризис. На этот раз его причиной станут не растущие, а падающие цены. Это падение цен затронет нефтяную промышленность всего мира", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Уже дважды цена на нефть ввергала мир в тяжелый кризис, - отмечает журналист Николаус Пайпер. - Первый и наиболее известный кризис разразился осенью 1973 года, когда Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в четыре раза увеличила цену на сырую нефть с 3 до 12 долларов за баррель (159 литров), чтобы заставить Запад вести антиизраильскую политику. (...) Второй кризис последовал весной 1979 года после исламской революции в добывающем нефть Иране. Тогда цена выросла с 14 до 38 долларов. Кризис вызвал большой сдвиг вправо в американской политике: президент-демократ Джимми Картер не был избран на новый срок, его место занял консервативный республиканец Рональд Рейган".



"Теперь миру грозит третий крупный нефтяной кризис. Но на этот раз его причиной станут не растущие, а падающие цены. Еще в начале года баррель сырой нефти стоил 61 доллар, в этот понедельник цена после бурных торгов составила около 30 долларов. "Сырая нефть может стать для рынков большей проблемой, чем коронавирус", - сказал в интервью американскому экономическому каналу CNBC Адам Кризафулли из компании Vital Knowledge неделю назад. Сейчас же становится очевидным, насколько нефтяной кризис и кризис коронавируса усиливают друг друга. Так как во всех промышленных странах людей призывают совершать поездки только в случае крайней необходимости и, например, авиакомпании сильно ограничили свою работу, мировой экономике требуется значительно меньше нефти, чем ожидалось. Особенно существенным является, вероятно, падающий спрос в Китае (...)", - говорится в статье.



"По оценке Джима Буркхарда из аналитической компании IHS Markit, в краткосрочной перспективе перенасыщение рынка составит от 800 млн до 1,3 млрд баррелей. Это будет крупнейшим производственным избытком в истории", - передает издание.



"В этом тысячелетии появились два технических новшества, которые были призваны перевернуть нефтяной рынок: добыча нефти путем гидроразрыва пласта и горизонтальное бурение. (...) Новые технологии привели к тому, что Соединенные Штаты в течение короткого времени стали крупнейшей нефтедобывающей страной в мире - значительно обогнав Саудовскую Аравию и Россию. (...) Америка больше не зависит от нефти с Ближнего Востока. Вместо этого мировая держава сегодня преследует интересы нефтедобывающей страны, которая зависит от достаточной цены на нефть. Эта цена ввиду высокой стоимости добычи сланцевой нефти значительно превышает ту, что необходима добывающим компаниям Ближнего Востока".



"Поэтому цена ниже 30 долларов, если она будет сохраняться продолжительное время, станет катастрофой для нефтяной отрасли США, что не останется без последствий для экономики в целом и для банков", - указывает издание.



"Падение цен на нефть затрагивает не только американские компании, но и нефтяную промышленность по всему миру - от китайской компании Sinopec до саудовской Aramco. (...) Впрочем, преимущество Aramco состоит в том, что стоимость добычи на Аравийском полуострове все еще низкая и не имеет конкурентов. Это обстоятельство то и дело подпитывает слухи о том, что Саудовская Аравия решилась на ценовую войну, чтобы разрушить американскую нефтедобывающую промышленность. Доказательства этому отсутствуют".



"Серьезный удар наносит кризис и по России, которая участвовала в развязывании ценовой войны в этом месяце. Нефтяные доходы играют центральную роль в экономической политике президента Владимира Путина. Согласно кризисному сценарию российского Центробанка, для сбалансированного бюджета правительству в Москве нужна цена на нефть в размере примерно 40 долларов. При цене в 25 долларов рецессия неизбежна. При этом не учитывается то, что пока эпидемия коронавируса проходит в России очень мягко, но, судя по опыту других стран, это вряд ли останется таковым. России тоже необходимо принимать во внимание то, что оба кризиса усилят друг друга", - отмечает автор статьи.



"При обычных обстоятельствах деньги, сэкономленные на дешевом бензине и природном газе, потребители могли бы тратить на другие вещи и таким образом стабилизировать общеэкономическое потребление. Сегодня же они не тратят свои деньги, либо потому что у них нет возможности это делать, как, например, во многих регионах Европы и некоторых штатах США, либо потому что они готовятся к худшим временам. Все общество пребывает в режиме кризиса", - констатирует Süddeutsche Zeitung.



Источник: Süddeutsche Zeitung