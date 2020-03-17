Макрон, как мог, усилил вирус-панику во Франции, - "МК"

20:52 17.03.2020

Французы оценили преимущества гречки в условиях борьбы с коронавирусом

Жители Монако надели перчатки, очки и маски, в соседней Ницце раскупили консервы



Президент Франции Эммануэль Макрон хоть и с явным опозданием, но объявил все же войну коронавирусу. В своем обращении к нации он заявил о всеобщей мобилизации для борьбы с невидимым врагом. Отменен второй тур муниципальных выборов, закрываются детские сады, школы, университеты. Праздношатающимся гражданам выпишут штраф до €135. Под ружье поставлены 100 тысяч жандармов и полицейских. О том, как выглядит война с вирусом на юге Франции, "МК" рассказала Татьяна. Она давно живет на Лазурном берегу вместе с 12-летней дочкой Полиной, которая занимается во Франции большим теннисом.



Уже накануне первого тура муниципальных выборов, который, кстати, партия Макрона проиграла, в стране был объявлен третий уровень эпидемиологической опасности. Тем не менее, выборы прошли. Вот как рассказывает об обстановке на них собеседница "МК":



-Пришли в основном люди пожилые. Из молодых я на выборном участке никого не видела. В основном явились дисциплинированные старики. Одели перчатки, взяли ручки и пошли.

Накануне выборов в Ницце власти вдоль всей набережной выставили патрули из жандармерии и местной полиции. Но как как только время обеда пришло, их всех смыло. У французов всегда так: война войной, а обед - по распорядку.

-А зачем столько патрулей?

-Об этом ничего не говорилось. Но я звонила в Париж своей подруге, она там – шеф полиции одного из округов, занимается криминальными расследованиями. Так вот ей пришла разнарядка с требованием сократить время проведения расследований с тем, чтобы высвободить полицейских для патрулирования на улицах. Причем это надо сделать в самое ближайшее время.

-То есть патрули усиливаются даже за счет криминальной полиции?

-Да. Все ждали, что Макрон объявит о том, что вводится режим карантина, как в Италии.

-Там ведь почти все уже сидят по домам.

-Теперь и у нас ввели режим запрета выхода на улицу. Сегодня я получила "эсэмэску" от президента одного из крупных теннисных центров, где сказано, что закрываются все теннисные клубы, спортивно-учебные заведения, фитнес-залы – все полностью. Исключение пока составляют только супермаркеты, аптеки, заправки и банки. Мэрия тоже пока не закрывается. О закрытии органов управления, вроде, еще нет информации.

Кстати, некоторые российские туроператоры до сих пор отправляли людей в Париж. Они приезжают и не знают, чем заняться. Закрыто все: музеи, рестораны. Даже парки и целый ряд магазинов. Что им тут делать целую неделю - не понятно.



-Паника в городе есть?

-Пока нет. Но беспокойство чувствуется. И сильное. С полок магазинов сметают все продукты. Почему-то особой популярностью пользуется туалетная бумага. Гигиенических средств не хватает. В Париже тоже не лучше. Я вчера говорила со своей подругой, которая там живет, она рассказывает, что там в магазин не войти, кругом очереди километровые.



Я тут у себя в Ницце зашла в русский магазин. Так в нем раскупили все рыбные и мясные консервы, тушенку и гречку. Причем гречку, что удивительно, несут не только русские, но и французы. В этой ситуации они явно оценили преимущества нашей гречки.

-А как вы ходите в магазины: только в масках и перчатках?

-Нет. Если ты заходишь в магазин в маске, как это сделала я, то от тебя шарахаются. Где бы ты не прошелся в средствах защиты – маска, очки, перчатки – везде на тебя смотрят, как на прокаженного. Хотя кассиры в магазине стоят все в резиновых перчатках. Но без масок. А вот если так же защищается покупатель, это вызывает опасение. Французы реагируют на маску очень отрицательно. Не знаю почему.

Еще интересно, что в прошедшее воскресенье перед тем, как закрылись все рестораны, весь народ напоследок отправился в свои любимые ресторанчики. Причем, индусы – в свои индийские, итальянцы – в итальянские, а французы – в свои. Вечером в воскресенье перед закрытием, все крупные рестораны и маленькие забегаловки были полностью забиты.

-Пир во время чумы?

-Скорее ностальгия. Французов лишили самого важного – их любимых ресторанов! Это для них большая трагедия. И это они больше всего теперь обсуждают.

-Это прямо было такое официальное требование: закрыть?

-Да. Мы сегодня ехали по городу и реально все закрыто: и кафе, и рестораны.

-Везде сейчас так?

-Нет, вот, кстати, в Монако – это мне рассказывала соседка, которая туда вчера ездили – все несколько иначе. Монегаски – коренные жители Монако (а там живут чуть ли не одни миллионеры), в отличие от французов, все ходят в защите. Эти богатеи сильно переживают за свое здоровье. Там вокруг как в фильмах ужасов – все поголовно надели резиновые перчатки, очки и маски. Заходишь в госпиталь, стоит плакат: "Держитесь друг о друга на расстоянии 1 метра. Спасибо за понимание". В аптеку раньше пускали только по десять человек. Теперь только по пять.

Но и там тоже уже за 30 минут до открытия супермаркетов, народ выстраивается в очередь на входе, держа дистанцию метра друг от друга. Такого там никогда еще не было.



Ольга Божьева