Аркадаг посоветовал защищаться от коронавируса дымом гармалы

23:23 17.03.2020

Бердымухамедов призвал лечиться от вирусов народными средствами по своей книге



13 марта президент Гурбангулы Бердымухамедов провел заседание Кабмина, на котором заслушал отчеты курирующего здравоохранение вице-премьера Пурли Агамырадова и министра здравоохранения Нурмухаммеда Аманнепесова.



Как передает госинформагентство ТДХ, докладывая о работе, Аманнепесов рассказал о важности народной медицины и национальных методов профилактики инфекционных заболеваний.



В частности, по словам министра, действенным средством является растение гармала (юзарлик), о пользе которого написано в книге президента Бердымухамедова "Лекарственные растения Туркменистана". Окуривание помещений гармалой способствует уничтожению бактерий, отпугиванию насекомых. "Таким образом наши предки проводили профилактику инфекционных заболеваний", – цитирует Аманнепесова ТДХ.



Как отметил министр, помимо юзерлика, полезным в народной медицине средством при лечении простуды является красный перец, также описанный в книге президента. Например, национальная лапша с перцем (унаш) эффективна для профилактики простуды, что доказано на практике.



Президент с этими доводами согласился, заявив, что "дым от гармалы – эффективное средство, активно противодействующее проникновению в организм человека различных, невидимых глазу, вирусов" и распорядился проводить массовые мероприятия по окуриванию юзарликом и разъяснительные работы среди населения.



Коронавирус в сообщении информагентства не упоминается, но, очевидно, что профилактикой вирусных заболеваний глава государства озаботился в связи с мировой пандемией COVID-19. Согласно официальным данным, в Туркменистане заразившихся новым вирусом не обнаружено.



Как ранее сообщала "Хроника Туркменистана", сфера медицины в Туркменистане столкнулась с нехваткой квалифицированных кадров. Низкий профессиональный уровень многих врачей подталкивает население к использованию народных средств, в частности, окуриванию юзерликом, который считается универсальным целительным растением или использованию собачьего жира в качестве лекарства от туберкулеза.