Крупнейшие экономики мира в шаге от рецессии. Масштабы мирового кризиса превзошли все ожидания, - "НГ"

23:25 17.03.2020

Крупнейшие экономики мира оказались в шаге от рецессии



Масштабы мирового кризиса превзошли все ожидания

Анастасия Башкатова

Заместитель заведующего отделом экономики "Независимой газеты"

16.03.2020



Даже самые авторитетные организации – в частности, Международный валютный фонд (МВФ) – недооценили разрушительное влияние пандемии на мировую экономику. Значительное ухудшение прогнозов происходит на наших глазах. Еще недавно в МВФ ожидали замедления роста мировой экономики лишь на десятые доли процента. Но теперь эксперты предупреждают, что и Европа, и США оказались на пороге экономического обвала. В Китае более глубокий, чем ожидалось ранее, провал – это уже состоявшийся факт.

Объем промышленного производства в Китае по итогам января-февраля сократился самыми быстрыми за последние 30 лет темпами – сразу на 13,5% в годовом выражении. Розничная торговля просела за тот же период сразу на 20,5%, инвестиции в основной капитал сократились на 24,5%. Результаты оказались значительно хуже экспертных прогнозов. "В марте экономическая активность начала восстанавливаться, но возвращение на прежнюю траекторию скорее всего будет долгим. Если первый удар по экономике КНР пришелся со стороны внутреннего спроса, то теперь серьезно пострадает внешний спрос из-за аналогичных проблем в Европе и, по-видимому, в США", – сообщил в своем Telegram-канале директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов (ранее работал в Минэкономразвития).

В Еврокомиссии сообщили, что по итогам 2020 года ВВП Евросоюза может сократиться примерно на 1%, хотя ранее ожидался рост на уровне 1,4%. Аналитики Goldman Sachs предупредили, что теперь в первом квартале прогнозируется нулевой рост ВВП США, по итогам второго – спад сразу на 5%. В третьем и четвертом кварталах ожидается восстановительный рост в районе 3–4%. По итогам всего 2020 года оценка роста экономики США ухудшена до 0,4% с ранее ожидавшихся 1,2%.

Еще хуже оценки аналитиков холдинга JPMorgan: они говорят о высокой вероятности технической рецессии в США – экономический спад может быть зафиксирован по итогам и первого квартала, и второго.

После таких результатов и обновленных прогнозов уже не приходится сомневаться в разрушительном макроэкономическом эффекте коронавируса. Хотя буквально месяц назад даже самые авторитетные организации хоть и предупреждали о проблемах, связанных с эпидемией, которая затем была переквалифицирована в пандемию, но все же не допускали столь серьезных последствий. Например, в Bank of America в конце февраля предупреждали, что в 2020-м рост мировой экономики впервые после глобального кризиса 2008–2009 годов может оказаться ниже 3% – лишь 2,8%.

МВФ месяц назад уверял, что мировая экономика по итогам 2020-го ускорится до 3,3% после роста на 2,9% в 2019-м. И это был даже "ухудшенный" прогноз, потому что изначально предполагался рост на 3,4%. Но теперь в МВФ говорят об огромных суммах, необходимых для оказания странам помощи в борьбе с коронавирусом. Как сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, фонд готов мобилизовать 1 трлн долл. на эти цели.

В феврале Организация экономического сотрудничества и развития понизила свою оценку глобального экономического роста в 2020 году до 2,4%, а в случае пандемии – до 1,9%, это "равносильно мировому кризису в циклах роста", сообщили в понедельник специалисты Центра развития Высшей школы экономики. Эксперты уточнили: "Негативное влияние коронавирусной пандемии на мировую экономику может привести к рецессии". Все это происходит на фоне и без того замедляющегося уже второй год подряд мирового спроса.



Федеральная резервная система США снизила

учетную ставку почти до нуля. Фото Reuters

Как пояснил "НГ" директор офиса продаж "БКС Брокер" Вячеслав Абрамов, сложно оценивать последствия и эффект воздействия вируса на мировую экономику, когда крайне мало информации. "Никто не думал, что вирус будет распространяться с такой скоростью и от него в ряде стран будет такая смертность, что он вынудит страны перейти к жестким мерам: объявить карантин, закрыть границы, – пояснил эксперт. – Кроме того, большинство не обращали внимания на падение доходов крупных компаний, которые находились на низком уровне из-за спада в промышленном производстве и торговых войн США и Китая".



"Масштабы распространения эпидемии коронавируса были недооценены не только экономистами и ведущими организациями (МВФ и Всемирным банком, например), но и медиками. Всемирная организация здравоохранения слишком долго рассчитывала, что эпидемия не выйдет за границы Китая, в результате было потеряно время, когда страны могли подготовиться к подобному", – считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

"Говорить о сроках восстановления мировой экономики или экономики США и ЕС еще рано. Пока не пройдет пик пандемии, невозможно полностью оценить потери. Но ясно, что погружение в кризис, а затем восстановление займет много времени. До конца этого года, даже при условии появления вакцины и прекращения эпидемии коронавируса ни о каком восстановлении глобальной экономики речь не идет", – прогнозирует эксперт.

"Пока что мы переживаем период, связанный с массовым психозом, но товарные запасы еще не истощены. Однако на смену этой фазе придет следующая, когда окажется, что пока весь мир паниковал, промышленное производство упало, товарооборот сократился и в огне паранойи погиб потенциал экономического роста", – ожидает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

В глобальной экономике производственные цепочки длинные и сложные, выпадение всего одного звена в результате остановки производства предприятия может привести к куда более серьезным последствиям, чем кажется на первый взгляд. Карантин на одном предприятии, допустим, в Китае, которое производит необходимое оборудование или даже компоненты для оборудования, может остановить в другой стране целую отрасль или по крайней мере стать причиной срыва крупного контракта, следует из объяснений эксперта. "Эта стадия более глубокого спада в мировой экономике еще даже не началась. Восстанавливаться от такого стресса мировая экономика будет долго, на мой взгляд, не менее 3–4 лет", – полагает Жарский.

Между тем, напомним, о наступлении в 2020 году глобального спада эксперты и инвесторы предупреждали еще до эпидемии коронавируса и связанной с ним паники. В марте 2019-го доходность трехмесячных гособлигаций США в какой-то момент совпала с показателем для 10-летних американских ценных бумаг, а затем превысила ее впервые с 2007 года (см. "НГ" от 24.03.19).

Затем, в августе, инвесторы были обеспокоены временно наблюдавшейся инверсией кривой доходностей 2-х- и 10-летних гособлигаций США (см. "НГ" от 18.08.19). Доходность 10-летних гособлигаций впервые с 2007 года стала ниже доходности двухлетних ценных бумаг США. Многие эксперты – как российские, так и иностранные – преподносили это как "самый надежный опережающий индикатор", свидетельствующий о надвигающейся рецессии.

Временной лаг между такой инверсией и наступлением рецессии может составлять полгода-год. Из чего следовало, что уже в марте этого года в мире может "стартовать" новый экономический кризис.