Люди, бегущие от коронавируса, направляются в новое безопасное место: Китай, - Wall Street Journal

00:01 18.03.2020

17 марта 2020 г.

Стю Ву | The Wall Street Journal



"Когда на прошлой неделе в Великобритании начала усиливаться пандемия коронавируса, Дженни Лан знала, где она будет чувствовать себя безопаснее всего: в Китае, - пишет The Wall Street Journal. - Аспирантка Университетского колледжа в Лондоне была обеспокоена тем, что британцы не принимают мер предосторожности, таких как ношение масок. "Люди здесь не придают большого значения коронавирусу", - сказала Лан. Во вторник она вылетает в Китай к своим родителям, которые проживают в регионе, где не было зарегистрировано случаев инфицирования. "Местное правительство хорошо контролирует ситуацию", - указала она.



"Еще несколько недель назад люди бежали из Китая, чтобы избежать заражения новым коронавирусом. Теперь ситуация обернулась вспять. Люди направляются в Китай, потому что считают, что это самое - безопасное место в мире. Компания Apple Inc. вновь открыла все магазины на китайском рынке, но в пятницу сообщила, что закроет их во всех остальных местах на две недели. Китайская футбольная команда из Уханя, где был обнаружен вирус, планирует покинуть свою временную базу в Испании из-за ухудшения условий в стране и вернуться в Китай. Джек Ма, миллиардер-основатель китайского гиганта онлайн-розничной торговли Alibaba, недавно пообещал пожертвовать 1 миллион масок и 500 тыс. наборов для тестирования на вирус - Соединенным Штатам Америки", - говорится в статье.



"В понедельник Национальная комиссия здравоохранения Китая, ранее сосредоточенная на людях внутри страны в качестве потенциальных разносчиков вируса, заявила о том, что теперь приоритетом является предотвращение завоза новых случаев в страну. В воскресенье муниципальное правительство Пекина заявило, что люди, приезжающие в город из-за рубежа, должны помещаться на карантин в специально предназначенных для этого гостиницах и объектах на 14 дней (...)", - передает издание.



"Хотя жизнь в Китае остается далекой от нормальной, люди здесь чувствуют, что ситуация находится под контролем. Многие воздают должное китайскому обществу за его готовность подчиняться драконовским мерам правительства, таким как закрытие предприятий, домашний карантин, требования ношения масок и повсеместные проверки температуры. Они также задаются вопросом: как другие страны могут не готовиться после того, как они наблюдали за развитием событий в этой азиатской стране в течение последних двух месяцев?", - отмечается в статье.

"Всемирная организация здравоохранения заявила, что за 24 часа до утра воскресенья Китай сообщил о 27 новых подтвержденных случаях коронавируса, в то время как в остальном мире их было 10 955 (...)", - сообщает The Wall Street Journal.



Издание рассказывает историю Джоша Лию, американского стоматолога, работающего в Шанхае. В конце января он и его супруга отвезли их годовалого сына в родной город Лию недалеко от Сан-Франциско. "(...) Каждую неделю они производили оценку, стоит ли им возвращаться в Китай. Переломный момент наступил на прошлой неделе, когда Лию узнал, что его частная практика в Шанхае может скоро вновь открыться - а в Сан-Франциско появились новые случаи коронавируса. "Мы решили, что в Китае безопаснее", - сказал он.



"(...) В то время как в США и Европе магазины закрываются, китайские предприятия начинают открываться, и дорожное движение в Пекине и Шанхае хотя и остается более разгруженным, чем обычно, заметно набирает обороты. Ухань и провинция Хубэй остаются закрытыми, однако недавний визит президента Китая Си Цзиньпина в город свидетельствует о том, что высшее руководство страны видит неизбежный конец кризиса в Китае", - пишет газета.

"Линда Рид, уроженка Нэшвилла, преподающая английский в восточном китайском городе Нанкин, хотела в апреле поехать в Теннесси поддержать свою сестру, которая готовится родить ребенка. Обеспокоенная тем, что она может заразиться коронавирусом во время своего путешествия и передать его членам своей семьи, она отправила по электронной почте запрос правительственному эпидемиологу штата Теннесси, спрашивая о карантинных требованиях и других протоколах. Эпидемиолог сообщил, что она может остановиться в отеле и посоветовал ей следовать общим правилам. Небрежный тон ответа эпидемиолога встревожил Рид, которая отказалась от поездки. "Не то что бы он сказал что-то не так, - заявила 37-летняя преподавательница. - Проблема в том, что департамент явно не готов к вспышке". Хотя ее семья не соберется вместе на день рождения ее племянника, говорит Рид, будет безопаснее, если ее пожилой отец останется в штате Вашингтон, а она - в Нанкине: "Я думаю, что из всех стран, где есть подтвержденные случаи заболевания, в настоящий момент Китай - самое безопасное место для жизни".

(...)



"В январе Лан, 22-летняя студентка, получившая степень магистра в области образования в Лондоне, волнуясь за своих родителей в январе, купила 500 масок и отправила их по почте своим родным в восточную провинцию Чжэцзян. Все изменилось неделю назад. Ее мать и отец прочитали об ухудшении ситуации в Великобритании в группе WeChat, состоящей из примерно 500 китайских родителей студентов Университетского колледжа в Лондоне. Они умоляли дочь приехать домой. Если она не может этого сделать, могут ли они, по крайней мере, отправить ей маски по почте? Лан нашла человека, который вселился в ее съемную квартиру в Лондоне, аренда которой должна закончиться в сентябре, и купила билет в одну сторону в Китай за 930 долларов. Рейс вылетает во вторник. В ее родном городе Цзиньхуа зарегистрировано немного случаев заболевания коронавирусом. Среди соседей ее родителей нет ни одного. Китай, по ее ощущениям, более прозрачен и превентивен в отношении коронавируса, чем Великобритания, считает она. "Правительство Великобритании плохо контролировало этот вопрос", - подчеркивает она.



Источник: The Wall Street Journal