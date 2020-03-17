 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КэГэБи использует коронавирус, чтобы посеять раздор среди американцев, - жжот кипятком New York Times
00:03 18.03.2020

17 марта 2020 г.
Томас Рид | The New York Times
Может ли Россия использовать коронавирус, чтобы посеять раздор среди американцев?
"У тех, кто внимательно наблюдает за российскими методами дезинформации в электоральном вмешательстве, по мере приближения выборов 2020 года возникает два серьезных вопроса: насколько велик аппетит к эскалации среди российских спецслужб на этот раз? И в какой точке была и находится СРВ, российский аналог ЦРУ? Внутренняя конкуренция между российскими шпионскими агентствами жесткая, и СРВ, могущественное и легендарное агентство внешней разведки, широко считается более компетентным и хитрым, чем неуклюжее российское военное разведывательное агентство ГРУ. Именно ГРУ поймали с поличным в 2016 году на вмешательстве в президентские выборы", - пишет на страницах The New York Times Томас Рид, профессор Университета Джона Хопкинса и автор готовящейся к выходу книги "Активные мероприятия: секретная история дезинформационной и политической войны" (?Active Measures: The Secret History of Disinformation and Political Warfare").
"На карте стоит то, какого рода вмешательства в выборы нам следует ожидать по мере приближения ноября: посредственного повтора сливов, троллинга и фейковой активности в соцсетях (...) или более разрушительных оперативных инноваций и эскалации, возможно, даже тактик, которые используют в своих интересах вспышку коронавируса? - задумывается автор публикации. - По сообщениям, на прошлой неделе представители американской разведки пришли к предварительному заключению, и этот ответ указывает на эскалацию - а также на СРВ. Агенты российской разведки, согласно сообщениям об этой оценке разведывательного сообщества США, прилагают усилия к тому, чтобы поддержать и усилить группы сторонников превосходства белой расы, чтобы попытаться спровоцировать насилие".
"Цель агрессивной кампании по проведению активных мероприятий за рубежом состоит в том, чтобы (...) ослабить США. (...) Суть дезинформации - в активации эмоциональных реакций с целью расколоть и разъесть изнутри целевую аудиторию - фокус на том, что истинно, а что ложно, вводит в заблуждение; мероприятие становится активным, если оно резонирует с эмоциями. Разъедание изнутри работает лучше всего, если оно опирается на существующие трещины и расколы или "противоречия", которые могут быть "углублены" или "обострены", если использовать жаргон планировщиков активных мер. Антисемитизм и хрупкие расовые отношения являются примерами таких неразрешенных противоречий - только на прошлой неделе Facebook и Twitter устранили новую российскую кампанию влияния, нацеленную на афро-американских избирателей в преддверии ноября через подставную группу в Африке. Другим примером являются страх и слухи, которые окружают пандемию, особенно когда она плохо управляется и сильно политизирована", - говорится в статье.
"В последнее десятилетие холодной войны "Служба А" (унаследованное СВР от КГБ крупное и квалифицированное подразделение, ответственное за дезинформацию. "А" обозначает активные мероприятия, в которые переименовали дезинформацию в начале 1960-х) систематически использовала инфекционные заболевания. В начале и середине 1980-х годов дезинформационная мастерская КГБ неоднократно обвиняла ЦРУ в распространении лихорадки денге на Кубе, а также малярии в Пакистане (операция называлась "Тараканы"). Сотрудник, ответственный за "Тараканов", позже получил награду от председателя КГБ. Наиболее известным и наиболее успешным мероприятием, связанным с инфекционными заболеваниями, является длительная кампания КГБ, направленная на то, чтобы изобразить СПИД как биологическое оружие, разработанное армией США в Форт-Детрике, штат Мэриленд, кампания с кодовым названием "Денвер", - сообщается в статье.
"Пандемия COVID-19 в США имеет три характерных черты, помимо страха, которые делают ее чрезвычайно привлекательным материалом для дезинформации: коронавирус распространяется прямо в сезон избирательной кампании, он уже окружен поляризационными теориями заговора, и реакция президента на чрезвычайную ситуацию яростно оспаривается. Вирус вскрывает ряд противоречий, готовых к тому, чтобы их "обострили" - например, назревающий конфликт поколений, вызванный тем, что уровень смертности наиболее высок среди людей преклонного возраста", - указывает Рид.
"Чтобы достичь своей разрушительной цели, российские планировщики, как и в 2016 году, вполне могут сделать ставку на то, что помощь Трампу ослабляет Америку", - заключает автор публикации.

Источник: The New York Times

Источник - inopressa.ru
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