 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 18.03.2020
00:31  Фактор страха: ФРС США бессильна против нового мирового кризиса
00:20  В Китае почти 9 из 10 случаев заражения коронавирусом остались незамеченными, - Le Figaro
00:19  Талибы могут восстать против своих лидеров, - И.Субботин
00:12  Вирус широко распространяется за счет больных-бессимптомников, - "МК"
00:09  Мустафа Барзани: вспоминания о будущем
00:06  Матерый раздолбай и экс-МИД Абдылдаев поедет послом Киргизии в Германию
00:05  Нур-Султан и Алматы с 19/03 садятся в жесткий карантин

00:04  Шок в руку: как мировая экономика споткнулась о COVID-19 и нефть
00:03  КэГэБи использует коронавирус, чтобы посеять раздор среди американцев, - жжот кипятком New York Times
00:02  Евросоюза больше нет! - Руслан Устраханов
00:01  Люди, бегущие от коронавируса, направляются в новое безопасное место: Китай, - Wall Street Journal
Вторник, 17.03.2020
23:25  Крупнейшие экономики мира в шаге от рецессии. Масштабы мирового кризиса превзошли все ожидания, - "НГ"
23:23  Аркадаг посоветовал защищаться от коронавируса дымом гармалы
20:52  Макрон, как мог, усилил вирус-панику во Франции, - "МК"
20:32  Умер российский политик, писатель, патриот Эдуард Лимонов
19:48  Нефтяной кризис другого типа, - Suddeutsche Zeitung
19:43  Китайские ученые ищут добровольцев для испытания вакцины
18:51  В Казахстане и Кыргызстане резко растет сейсмо-активность
18:44  Лишится ли Россия китайских товаров, - М.Кувырко
18:18  Число зараженных в Казахстане достигло 33 человек
17:49  Над британской нацией поставили коронавирусный эксперимент
17:31  Гунны: самые бездарные тюрки в истории
17:28  Турецкий ВПК начал зарабатывать на войне в Сирии
17:02  Заместителем хокима Ташкента назначена очаровательная Дурдона Р.
16:47  Как уберечься от уханьского синдрома и коронаэксита? - А.Маленький
16:10  Коронавирус: как защитить свою психику в условиях пандемии
16:08  Запад уже панически готовится к нефти ниже 10 долларов за баррель
16:05  Новым спикером нижней палаты парламента Таджикистана избран Махмадтоир Зокирзода
10:05  Если вирус прорвется в Индию... Вот тут и наступит полный пипец...
09:59  Попытка США отсрочить новый кризис провалилась, - О.Самофалова
09:54  Количество случаев COVID-19 в Узбекистане достигло 10
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Нур-Султан и Алматы с 19/03 садятся в жесткий карантин
00:05 18.03.2020

Нур-Султан и Алматы из-за распространения коронавируса с 19 марта закрывают на карантин. Будет ограничено перемещение граждан, движение транспорта, приостановлена работа рынков и торговых центров.

Государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана с 19 марта вводит режим карантина в Нур-Султане и Алматы, сообщает Tengrinews.kz.
Такое решение принимается с учетом осложнившейся ситуации с COVID-19 в этих городах и для предупреждения распространения коронавируса в другие города Казахстана, отмечает издание.
Карантин предусматривает ограничение на передвижение людей, а также въезд/выезд транспортных средств. Нур-Султан и Алматы будут поделены на секторы для ограничения перемещения граждан, оптимальные для организации снабжения населения продовольствием и функционирования системы жизнеобеспечения.

В городах будет приостановлено либо ограничено в дневное и прекращено в ночное время движение общественного транспорта.
Работа непродовольственных торговых рынков, крупных торгово-развлекательных центров и торговых домов, за исключением находящихся в них объектов по продаже продуктов питания и лекарств, будет также приостановлена.
Объекты общественного питания на время карантина будут работать по принципу "доставки до клиентов", с усилением санитарно-противоэпидемиологических мер.
Кроме того, будет определена ежесуточная потребность населения карантинных зон и каждого из секторов в продуктах питания, медикаментах, предметах жизнеобеспечения и товарах первой необходимости. Также предусматриваются другие меры организационного характера.
По последним данным, число случаев COVID-19 в Казахстане достигло 27. Из них 16 случаев заражения выявлены в Нур-Султане, 11 - в Алматы.

Источник - Tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1584479100
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Правительство утвердило пакет антикризисных мер
- Правительство рассмотрело ход подготовки к весенне-полевым работам
- Госкомиссия по обеспечению режима ЧП при Президенте РК ввела режим карантина в городах Нур-Султан и Алматы с 19 марта т.г.
- Нурлан Нигматулин в онлайн формате обсудил с общественностью регионов законопроект о митингах
- Д. Назарбаева: Сегодня нам всем нужна взаимная ответственность, солидарность и взаимопомощь
- Алихан Смаилов рассказал об особом порядке формирования бюджета в период ЧП
- Постановление Главного государственного санитарного врача Ж. Бекшина
- Кадровые перестановки
- Цены должны вернуться на уровень начала прошлой недели
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  