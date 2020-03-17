Нур-Султан и Алматы с 19/03 садятся в жесткий карантин

00:05 18.03.2020

Нур-Султан и Алматы из-за распространения коронавируса с 19 марта закрывают на карантин. Будет ограничено перемещение граждан, движение транспорта, приостановлена работа рынков и торговых центров.



Государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана с 19 марта вводит режим карантина в Нур-Султане и Алматы, сообщает Tengrinews.kz.

Такое решение принимается с учетом осложнившейся ситуации с COVID-19 в этих городах и для предупреждения распространения коронавируса в другие города Казахстана, отмечает издание.

Карантин предусматривает ограничение на передвижение людей, а также въезд/выезд транспортных средств. Нур-Султан и Алматы будут поделены на секторы для ограничения перемещения граждан, оптимальные для организации снабжения населения продовольствием и функционирования системы жизнеобеспечения.



В городах будет приостановлено либо ограничено в дневное и прекращено в ночное время движение общественного транспорта.

Работа непродовольственных торговых рынков, крупных торгово-развлекательных центров и торговых домов, за исключением находящихся в них объектов по продаже продуктов питания и лекарств, будет также приостановлена.

Объекты общественного питания на время карантина будут работать по принципу "доставки до клиентов", с усилением санитарно-противоэпидемиологических мер.

Кроме того, будет определена ежесуточная потребность населения карантинных зон и каждого из секторов в продуктах питания, медикаментах, предметах жизнеобеспечения и товарах первой необходимости. Также предусматриваются другие меры организационного характера.

По последним данным, число случаев COVID-19 в Казахстане достигло 27. Из них 16 случаев заражения выявлены в Нур-Султане, 11 - в Алматы.