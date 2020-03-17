 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 18.03.2020
00:31  Фактор страха: ФРС США бессильна против нового мирового кризиса
00:20  В Китае почти 9 из 10 случаев заражения коронавирусом остались незамеченными, - Le Figaro
00:19  Талибы могут восстать против своих лидеров, - И.Субботин
00:12  Вирус широко распространяется за счет больных-бессимптомников, - "МК"
00:09  Мустафа Барзани: вспоминания о будущем
00:06  Матерый раздолбай и экс-МИД Абдылдаев поедет послом Киргизии в Германию
00:05  Нур-Султан и Алматы с 19/03 садятся в жесткий карантин

00:04  Шок в руку: как мировая экономика споткнулась о COVID-19 и нефть
00:03  КэГэБи использует коронавирус, чтобы посеять раздор среди американцев, - жжот кипятком New York Times
00:02  Евросоюза больше нет! - Руслан Устраханов
00:01  Люди, бегущие от коронавируса, направляются в новое безопасное место: Китай, - Wall Street Journal
Вторник, 17.03.2020
23:25  Крупнейшие экономики мира в шаге от рецессии. Масштабы мирового кризиса превзошли все ожидания, - "НГ"
23:23  Аркадаг посоветовал защищаться от коронавируса дымом гармалы
20:52  Макрон, как мог, усилил вирус-панику во Франции, - "МК"
20:32  Умер российский политик, писатель, патриот Эдуард Лимонов
19:48  Нефтяной кризис другого типа, - Suddeutsche Zeitung
19:43  Китайские ученые ищут добровольцев для испытания вакцины
18:51  В Казахстане и Кыргызстане резко растет сейсмо-активность
18:44  Лишится ли Россия китайских товаров, - М.Кувырко
18:18  Число зараженных в Казахстане достигло 33 человек
17:49  Над британской нацией поставили коронавирусный эксперимент
17:31  Гунны: самые бездарные тюрки в истории
17:28  Турецкий ВПК начал зарабатывать на войне в Сирии
17:02  Заместителем хокима Ташкента назначена очаровательная Дурдона Р.
16:47  Как уберечься от уханьского синдрома и коронаэксита? - А.Маленький
16:10  Коронавирус: как защитить свою психику в условиях пандемии
16:08  Запад уже панически готовится к нефти ниже 10 долларов за баррель
16:05  Новым спикером нижней палаты парламента Таджикистана избран Махмадтоир Зокирзода
10:05  Если вирус прорвется в Индию... Вот тут и наступит полный пипец...
09:59  Попытка США отсрочить новый кризис провалилась, - О.Самофалова
09:54  Количество случаев COVID-19 в Узбекистане достигло 10
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   КАДРЫ   | 
Матерый раздолбай и экс-МИД Абдылдаев поедет послом Киргизии в Германию
00:06 18.03.2020

17 марта 2020, Бишкек - Жазгуль МАСАЛИЕВА
Экс-глава МИД Эрлан Абдылдаев претендует на пост посла КР в Германии

Комитет Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности одобрил кандидатуру бывшего министра иностранных дел Эрлана Абдылдаева на пост Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызстана в Федеративной Республике Германия. Решение принято на сегодняшнем заседании.
Депутаты единогласно поддержали его кандидатуру, отметив опыт работы на посту главы внешнеполитического ведомства.
Сам Эрлан Абдылдаев свое отсутствие в дипломатической сфере после ухода с должности объяснил семейными делами.
Экс-главе МИД 53 года, он выпускник МГИМО, владеет китайским и английским языками. Женат, есть сын и дочь.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg,
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1584479160
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Правительство утвердило пакет антикризисных мер
- Правительство рассмотрело ход подготовки к весенне-полевым работам
- Госкомиссия по обеспечению режима ЧП при Президенте РК ввела режим карантина в городах Нур-Султан и Алматы с 19 марта т.г.
- Нурлан Нигматулин в онлайн формате обсудил с общественностью регионов законопроект о митингах
- Д. Назарбаева: Сегодня нам всем нужна взаимная ответственность, солидарность и взаимопомощь
- Алихан Смаилов рассказал об особом порядке формирования бюджета в период ЧП
- Постановление Главного государственного санитарного врача Ж. Бекшина
- Кадровые перестановки
- Цены должны вернуться на уровень начала прошлой недели
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  