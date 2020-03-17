Мустафа Барзани: вспоминания о будущем

00:09 18.03.2020

Мустафа Барзани: воспоминания о будущем



Как свидетельствуют многие косвенные признаки, в американских исследовательских центрах резко возрос интерес к изучению политики Сталина в отношении курдов в целом и Мустафы Барзани в частности. Они в свое время готовы были разыгрывать на Ближнем Востоке самые немыслимые геополитические комбинации.



СТАНИСЛАВ ТАРАСОВ



В Москве отметили день рождения курдского лидера Мустафы Барзани. Представители курдской диаспоры и студенчества, научного сообщества собрались на улице Новослободская, у мемориальной доски, установленной на доме, где с 1954 по 1958 годы жил Барзани, чтобы возложить цветы и отдать дань уважения лидеру курдского освободительного движения. Действительно, он является выдающимся политическим деятелем середины ХХ века, ключевой фигурой в истории курдского национально-освободительного движения в Ираке, да и, вообще, на всем Ближнем Востоке. Курдские историки отмечают его особый вклад в создание "Федерального Курдистана в Ираке", называют "основоположником современной иракско-курдской федеральной государственности".



Но дело не только и не столько в историко-познавательном интересе к Барзани. Сегодня курды вновь стали серьезным геополитическим актором ближневосточного региона. США и их европейские партнеры считают курдов чуть ли не главными союзниками в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В этой связи известный французский эксперт Тьерри Мейсан пишет, что "Франция и США поддерживают проект создания Курдистана", но он, по его словам, "не имеет ничего общего с проектом, одобренным этими странами на Севрской конференции (1920 год"), "да и создается он совсем не на той территории". Мейсан задается вопросом: не случится ли так, как это случилось "более 70 лет назад с Израилем и Палестиной"? Есть и другие примеры, напрямую связанные с деятельностью Барзани. О них стоит вспомнить, так как они воссоздают определенную интригующую историческую матрицу региона.



Начнем с того, что 16 июля 1923 года указом президиума Центрального исполнительного комитета (ЦИК) Азербайджанской ССР (председатель - Сергей Киров) был образован Курдистанский уезд или, как его тогда его называли, "Красный Курдистан". Он располагался между Нагорным Карабахом и Арменией и включал в себя бывшие Кельбаджарский, Лачинский и Кубатлинский районы. Обсуждался вопрос о создании Курдистанской республики. Это был единственный уезд Азербайджанской ССР, название которого указывало на национальную принадлежность. Проект просуществовал до 8 апреля 1929 года, когда был упразднен решением VI Всеазербайджанского съезда советов. В тот момент Лондон на основе данных специальной комиссии в Мосульском вилайете (современный Ирак) отмечал: "Если учитывать только этнический аспект, необходимо сделать вывод, что следует создать независимое курдское государство, ибо курды составляют здесь большую часть населения".



Могли ли тогда большевики еще раз запустить в приграничную зону между Закавказьем и Турцией геополитический шар? По нашей версии, нет, поскольку Дерсим находился в удалении от советских границ в Закавказье и ему не могли оказывать ожидаемую восставшими военную и другую поддержку. К тому же бакинские большевики выражали опасения, понимая, что от Азербайджана фактически отчуждается часть территории, и что геополитическая комбинация, начатая с подписанием Карского договора в 1921 году, в котором "Нахичеванская область образует автономную территорию под покровительством Азербайджана", может иметь продолжение. Этот вопрос лежал в плоскости геополитики и отношений не только между Москвой и Анкарой. Так оно получилось, когда в Иране рухнула образованная 22 января 1946 года Мехабадская республика (второй после "Красного Курдистана" в Закавказье поддерживаемый СССР курдский проект). Мустафе Барзани, который возглавлял военное ведомство в правительстве, и его соратникам удалось пробиться к Араксу и оказаться в Нахичевани (Азербайджанская ССР).



Из воспоминаний известного разведчика генерал-лейтенант Павла Судоплатова: "Прорвавшиеся через границу боевые отряды Барзани насчитывали до двух тысяч бойцов, с ними находилось столько же членов их семей". Правда, его пребывание в СССР не афишировалось, но с момента своего появления в Нахичевани он настойчиво добивался встречи со Сталиным. У Барзани был проект. Как пишет доктор исторических наук, профессор Николай Федорович Бугай, автор книги "Курдский мир России" (СПб., 2012), Барзани предлагал также "создать и Курдский автономный округ на севере Нахичеванской АССР Азербайджана - Норашенском районе, на границе с Арменией и Турцией".Однако это предложение сразу же вызвало обеспокоенность в Баку. Секретарь компартии Азербайджана Мир-Джафар Багиров поставил перед Москвой вопрос о том, чтобы перевести отряд курдов с территории Азербайджанской ССР. Что, кстати, потом и было сделано по личному поручению Сталина, когда отряд Барзани отправили в Узбекистан.



Опасения Багирова были связаны с тем, что Нахичевань при определенном раскладе региональных сил могла быть выведена из-под юрисдикции Азербайджана, ведь курдов в Кремле считали "диверсионным резервом Ближнего Востока". Правда, после смерти Сталина Москва на долгое время утеряла "геополитическую чувствительность" в отношении курдов, хотя сотрудничество с ними на разных уровнях поддерживалось и продолжалось. Сейчас, в связи с актуализацией курдской проблемы на Ближнем Востоке, события, которые во многом инициируют США и их партнеры, стали развиваться "по сталинскому сценарию". Не случайно, как свидетельствуют многие косвенные признаки, в американских "исследовательских центрах" резко возрос интерес к изучению политики Сталина в отношении курдов в целом и Барзани в частности. Они в свое время готовы были разыгрывать самые немыслимые геополитические комбинации.



В контексте американо-иранского противостояния повышенное внимание уделяется изучению перспектив объединения "двух Азербайджанов" в единое государство, возможности создания Курдистана с включением в него части территории Ирана, Турции, Ирака и Сирии в духе того, как Сталин разыграл карту южных арабских территорий вкупе с поддержкой создания в 1948 году государства Израиль. Конечно, период, когда курды попытались с опорой на СССР создать свое государство не только на Ближнем Востоке, оставил отпечаток в их национальной памяти. История не приемлет сослагательного наклонения, но события имеют свойства своеобразно повторяться на ином историческом витке.