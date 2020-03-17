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Вирус широко распространяется за счет больных-бессимптомников, - "МК"
00:12 18.03.2020

Ученые объяснили, почему коронавирус так быстро распространяется по миру

Все дело в отсутствии симптоматики болезни у значительного числа заразившихся

Причиной быстрого распространения коронавируса является слабовыраженная симптоматика и высокая контагиозность инфекции, выяснили американские ученые, а результаты их исследования опубликовал журнал Science. Изначально исследовались заболевшие граждане Китая. И выяснилось, что у многих симптомы болезни не были выражены или были выражены слабо.

С момента ограничения выезда из Уханя 86% случаев заражения коронавирусом не были задокументированы медиками. Это способствовало быстрому и широкому географическому охвату вирусом не только Китая, но и всего мира.

Недокументированные случаи коронавируса затронули гораздо большее число людей, чем до этого было принято считать. Частота передачи инфекции от бессимптомных больных составляет 55% в сравнении с пациентами с явными симптомами болезни.

При этом, когда китайские власти ввели ограничения на передвижение населения, темпы роста заболеваемости стали сокращаться. "Вспышка COVID-19 в Китае была вызван больными с легкими, ограниченными или отсутствующими симптомами, которые остались незамеченными", - заявил профессор Колумбийского университета США Джеффри Шаман. Необнаруженные инфицированные люди были весьма заразны, добавил он.

Поэтому ученые предлагают улучшить качество документации случаев заболеваний, внося туда более полную статистику по заболеваемости ОРВИ. По этой причине ученые призывают руководство стран, где коронавирус еще не получил широкого распространения, обратить внимание на скрытую передачу инфекции людьми с невыраженными симптомами заболевания.

Кирилл Русаков

Источник - МК
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