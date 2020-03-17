Талибы могут восстать против своих лидеров, - И.Субботин

00:19 18.03.2020

Полевые командиры не принимают сделки политической верхушки с США



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

17.03.2020



Разногласия между военным и политическим крылом "Талибана" (запрещен в РФ) могут стать причиной срыва его договоренностей с США. Таков вывод исследователей из Джорджтаунского университета. По их мнению, боевые командиры не всегда соблюдают обязательства, которые берут на себя политические лидеры движения.

Несмотря на то что военный совет "Талибана" поручил своим командирам избегать столкновений в Афганистане, боевики не снизили интенсивность борьбы с правительственными силами безопасности. Это не только подвергает постепенно уходящий из Афганистана иностранный контингент риску, но и ставит под сомнение договоренности между США и талибами, говорится в исследовании Джорджтаунского университета, которое посвящено проблемам политического контроля внутри повстанческих движений.



Его автор Захария Карабатак пишет в колонке для Washington Post, что конфронтация подчеркивает организационный разрыв между высокопоставленными политическими деятелями "Талибана" и обычными командирами.

"Основной центр принятия решений в "Талибане" политический, а не военный", – обращает внимание исследователь. Но, по его мнению, военачальники движения сохранили свое влияние, а они менее гибки, чем более прагматичное политическое руководство "Талибана". Это ставит вопрос о том, будут ли соблюдаться условия сделки с американцами, которая была подписана в Катаре в этом году. "По мере продвижения администрации Дональда Трампа к следующему этапу (сделки. – "НГ") важность того, способны ли политические лидеры талибов сохранять командование и контроль внутри группировки, существенно возрастет", – отмечается в колонке.



"Группировки, внутри которых военные командиры играют более важную роль в процессе принятия решений, с меньшей вероятностью прекращают конфликты при помощи дипломатического урегулирования, потому что политические переговорщики не имеют возможности обеспечить прекращение огня на местах, – пишет американский исследователь. – Уровень политического контроля внутри повстанческих групп может значительно различаться – обычно в зависимости от того, кто владеет источниками материальной поддержки, включая оружие, ресурсы и налоги". Бывший лидер талибов мулла Ахтар Мансур как раз пытался превратить группировку в политически контролируемую организацию, говорит Карабатак.

Немаловажным признаком эксперт считает то, что боевые действия продолжаются. Так, в начале этой недели в западной афганской провинции Гор боевики произвели очередное нападение на контрольно-пропускной пункт. Как сообщил глава уезда Мохаммад Кабири, в бою с талибами погибли 11 сотрудников афганских сил безопасности. Кроме того, еще шесть военнослужащих получили ранения. По официальным данным, боевики "Талибана" потеряли как минимум 15 человек.



Глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США генерал Кеннет Маккензи на днях заметил, что количество атак в Афганистане стало несовместимо с подписанным в Дохе соглашением с США. "Атаки талибов не направлены против сил коалиции, обычно они не происходят в городах, они не направлены против баз – они направлены против контрольно-пропускных пунктов и изолированных мест в Афганистане. Но уровень атак, по моему мнению, не соответствует группе, которая хотела бы продолжать и быть честным и верным партнером", – сказал военачальник. В Пентагоне выясняют причину происходящего. "Вопрос заключается в том, представляют ли атаки талибов основополагающую стратегию движения", – говорит Маккензи.



В экспертной среде признают, что "Талибан" неоднороден. "Однако талибы демонстрировали, что, несмотря на существование неоднородности и близости той или иной фракции движения к различных внешним игрокам, они способны принимать консолидированные решения по важным вопросам, – напомнил "НГ" старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Омар Нессар. – Смогут ли они сохранить такое положение вещей и дальше, крайне сложно прогнозировать, потому что это зависит от множества факторов, например, от того, как будет двигаться имплементация мирного соглашения с американцами".

Пока же командование Вооруженных сил (ВС) США приступило к выводу войск из Афганистана. В заявлении официального представителя американских сил в Афганистане (USFOR-A) полковника Сонни Леггетта говорится о сокращении численности сил "с учетом конкретной обстановки до 8,6 тыс. военнослужащих в течение 135 дней".