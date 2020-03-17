В Китае почти 9 из 10 случаев заражения коронавирусом остались незамеченными, - Le Figaro

00:20 18.03.2020

17 марта 2020 г.

Тристан Вэй | Le Figaro



"(...) На передовой линии борьбы человечества с коронавирусом хороших новостей мало, и эта вполне может стать одной из них. Международная группа исследователей во главе с Джеффри Шаманом из Колумбийского университета в партнерстве с Имперским колледжем Лондона, используя эпидемиологическое моделирование, попыталась оценить количество случаев заражения коронавирусом в провинции Хубэй, которые остались незамеченными. Таких случаев могло быть очень много", - пишет Le Figaro.



"Для этого они использовали гиперреалистическую модель передвижений населения, основанную на многочисленных данных, имевшихся в Китае, до того, как 23 января были приняты первые меры по ограничению переездов. Вводя параметры развития эпидемии, в частности, количество случаев заболевания в нескольких городах вокруг Уханя, исследователи определили количество людей, которые могли остаться незамеченными, а также их заразность. Результаты говорят сами за себя: почти 86% инфицированных могли быть не обнаружены, прежде всего потому, что у них были малозаметные симптомы или вообще не было симптомов. Это очень большая пропорция. На каждого выявленного больного приходится шесть человек, которые могли быть (почти) здоровыми носителями вируса", - отмечает автор статьи Тристан Вэй.



"Этим объясняется то, насколько быстро распространилась эпидемия, сумев пройти мимо радаров. Исследователи впервые обнародовали цифры о том, что все уже предчувствовали. Оказалось, что эти "невидимки" заразны примерно вдвое меньше, но их так много, что они являются причиной 80% случаев заражения коронавирусом, выявленных в Китае в начале эпидемии. Уже один этот факт оправдывает необходимость полной изоляции жителей для того, чтобы остановить распространение вируса", - отмечает издание.

"Зато подтверждается и нечто более обнадеживающее: очень многие люди, которые со всей вероятностью уже инфицированы, страдают лишь от слабых симптомов. Это означает, что вирус может оказаться менее летальным, чем ожидалось", - резюмирует журналист.



Источник: Le Figaro