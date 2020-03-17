Умер Константин Рябинов ("Гражданская оборона")

01:25 18.03.2020

Умер Константин Рябинов - Кузя УО

сооснователь группы "Гражданская оборона" и проекта "Коммунизм" скончался 16 марта в Санкт-Петербурге



Сооснователь группы "Гражданская оборона" и проекта "Коммунизм", поэт, музыкант и художник Константин Рябинов, известный в рок-среде как Кузя УО, скончался 16 марта в Санкт-Петербурге. В октябре прошлого года Рябинову исполнилось 55 лет.

С "Обороной" Кузьма играл до середины нулевых, но фактически покинул группу еще в конце девяностых, когда переехал из родного Омска в Санкт-Петербург. В 1997 году основал проект "Кузьма & ВиртУОзы", с которым играл и записывался до последних дней. В 2017 году вместе с Александром Бровко ("ДДТ") создал ансамбль "Мечта".

Прозвище Рябинова вышло из повести Льва Давыдычева "Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семенова, второклассника и второгодника", известной также по кино- и мульт-версиям. УО - "умственно отсталый", таковым как-то посчитали главного героя повести, несклонного к учебе, знатного фантазера. Пожалуй, некое воздействие персонаж Давыдычева оказал на методы Кузьмы: к летовскому пафосу он прибавлял смех, абсурд, выдумку. "Находятся исследователи, которые, проводя творческие параллели, называли меня продолжателем традиций Хармса, Введенского и ОБЭРИУтов. Хотелось бы надеяться, что это действительно так", говорил он в интервью "Завтра" в 2000 году.

Вот она-благодать:

Розовые очки,

Полные пены слова,

Жирные руки жизни.

Ни дать ни взять-

Ничего нема.

Хоронили вчера меня...

(1988 г.)