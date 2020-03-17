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Коронавирус углубил социальное неравенство в Китае, - Вл.Скосырев
06:57 18.03.2020

Пандемия сильнее всего бьет по бедноте
Владимир Скосырев

Пекин сумел остановить распространение инфекции в стране, но люди, не имеющие постоянного дохода, смогут продержаться не дольше 2,3 месяца, если экономика быстро не восстановится. Китай тратит больше развитых государств на дороги и инфраструктуру, однако он выделяет гораздо меньше средств на социальную поддержку, в том числе приобретение жилья. Исследование китайских ученых показывает, что коэффициент Джини может увеличиться. Это ставит вопрос, выполнит ли КПК обещание искоренить бедность к 2021 году.

Главный печатный орган ЦК КПК газета "Жэньминь жибао" опубликовала серию статей о том, как Китай решал задачу ликвидации нищеты. Его достижения в этой области бесспорны. До 1978 года, то есть до того, как партия начала проводить политику реформ и открытости по отношению к внешнему миру, 95% населения находилось "в жестких тисках бедности".

Но 40 лет спустя, как отмечал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, 800 млн китайцев вырвались из нищеты. Доктор политических наук Рашид Алимов подчеркивает, что этого удалось добиться благодаря тому, что руководство КНР разработало глубоко продуманную, ориентированную на долгосрочную перспективу стратегию.
В 2021 году Коммунистическая партия Китая будет отмечать свое столетие. К юбилею она обещала полностью искоренить бедность. Лю Юнфу, глава отдела правительства, отвечающего за сокращение бедности и развитие, говорит, что эта цель достижима. Но газета Financial Times, ссылаясь на опрос 120 тыс. человек, проведенный респектабельным консалтинговым центром в городе Чэнду, сообщает, что последствия вируса сильнее всего ударят по бедным. Пятая часть китайских домовладений не смогут выжить дольше двух с небольшим месяцев на имеющиеся сбережения.

Гань Ли, профессор экономики университета в Техасе, говорит: "Трудно предсказать, как долго продлится воздействие эпидемии на занятость – полгода, год или больше. Но ясно, что некоторым слоям будет трудно поддерживать прежний уровень жизни". Корреспондент Financial Times побеседовала с таксистом-нелегалом в пригороде Пекина. Он сказал: "Я зарабатывал по 600–800 юаней (86–115 долл.) в день. А сейчас – только 80–100 юаней". Уборщица в крупном банке в Пекине, приехавшая на заработки из провинции Хэбэй, рассказала, что ей вообще не платят зарплату с декабря.

Агентство Bloomberg отправило своего репортера в провинцию Гуанси, где бедняки в горах разводят бамбуковых крыс на продажу. Местные власти поощряли этот промысел как средство уменьшить бедность. Но сейчас ученые говорят, что бамбуковые крысы и барсуки могут быть источниками коронавируса, и правительство в феврале ввело запрет на использование диких животных в пищу.
Данные о располагаемых доходах домовладений, публикуемые государственным статистическим управлением, свидетельствуют, что эпидемия нанесет самый тяжелый удар по временным работникам или семьям с низкими доходами. В результате социальное расслоение углубится.

Эндрю Бостон, директор консалтинговой фирмы Gavekal, утверждает, что больше всего страдают от карантинов, ограничений на поездки и закрытия предприятий люди, которые и раньше находились в ущемленном положении по сравнению с работниками государственных компаний. Рабочие-мигранты не имеют полных прав, так как прописаны там, где жили раньше, а не по месту, где их наняли. А белым воротничкам, работающим в офисах, по крайней мере продолжают платить зарплату.

Разрыв в доходах между верхами и низами, исчисляемый по коэффициенту Джини, в нынешнем году может увеличиться. А ведь уже пять лет назад он поднялся до параметров, существующих в США. Коэффициент Джини изменяется от 0 до 1. Чем больше его значение отклоняется от нуля и приближается к единице, тем в большей степени доходы сконцентрированы в руках отдельных групп населения. В 2014 году, по данным западных ученых, этот коэффициент в Китае равнялся 0,55.

В беседе с "НГ" Александр Ломанов, заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, отметил: "Этот прогноз не совсем отвечает реалиям. Все-таки серьезная бедность в Китае – это сельская бедность. Эти люди живут в горных районах, где нет плодородной земли, транспорта. Большие города далеко от них. Зараза туда не добралась. Они страдают от нехватки семян, удобрений, невозможности доставить свою продукцию на рынки. Самые бедные – те, кто сидят в деревнях и не могут оттуда вырваться. Но в масштабах гигантского населения Китая несколько миллионов – это немного. Пекин в состоянии выполнить обещания, касающиеся искоренения нищеты".

Источник - ng.ru
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