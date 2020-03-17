В Казахстане 35 зараженных (+2 за сутки)

07:01 18.03.2020

Официальный представитель Министерства здравоохранения РК Диас Ахметшарип озвучил детали о новых двух случаях коронавиурса в Алматы, передает zakon.kz.

Первый случай - девушка, 1998 г.р., студентка, прилетела рейсом Стамбул - Алматы 15 марта.

Второй - женщина, 1974 г.р., прилетела в Алматы из Москвы 10 марта.



Обе находятся на карантине, их состояние удовлетворительное.

На утро 18 марта в Алматы - 17 человек заражены, в Нур-Султан - 18. Всего 35 человек.

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