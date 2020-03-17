В Киргизии 3 первых завирусованных (прибыли из хаджа)

07:04 18.03.2020

В Киргизии зарегистрированы первые случаи коронавируса



Первые случаи коронавируса COVID-19 зафиксировали в Киргизии. Три заразившихся человека вернулись из Саудовской Аравии, где совершали малый хадж.

"Этот случай не стал для нас неожиданностью. Мы этот сценарий предусмотрели три месяца назад, провели учения. В больницах необходимый резерв коек, в инфекционном отделении также предусмотрен резерв. В лабораториях реагенты есть, врачи готовы проводить анализы",- сказал на брифинге сообщил министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев (цитата по 24.kg). Накануне Киргизия закрыла границы для въезда иностранных граждан.

Напомним, о закрытии границ для иностранцев с 18 марта до 1 мая также объявила Россия. Решение о закрытии границ принято после того, как за сутки число подтвержденных в России случаев коронавирусной инфекции увеличилось на 50%, днем 16 марта официально объявлено о 30 новых пациентах. Число заразившихся новым видом коронавируса в стране достигло 114 человек, заболевшие выявлены в 26 субъектах РФ.