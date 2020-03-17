Три первых признака заболевания коронавирусом

07:08 18.03.2020

Названы три первых признака заболевания коронавирусом

Симптомы COVID-19 могут проявляться не сразу, что очень опасно



Новый коронавирус COVID-19 может начать проявляться у человека не сразу, а через несколько дней после заражения. О болезни можно узнать по нескольким характерным симптомам.



Как правило, сперва у больного коронавирусом на 3-й или 4-й день после заражения начинает болеть горло. Позже к этому добавляется затрудненное дыхание и одышка. Ощущения от симптомов могут напоминать о бронхите, появляется сухой кашель, пишет "Рамблер / Доктор".



Таким образом, COVID-19 отличается от гриппа, который в первую очередь вызывает резкое повышение температуры и ломку в суставах.

Также стоит обратить внимание на то, что симптомы коронавируса могут быть слабовыраженными либо вовсе незаметными. Особую опасность представляет его длительный инкубационный период, составляющий около двух недель. Зараженный человек не сразу узнает о наличии вируса и может заразить окружающих.

Отмечается, что наиболее опасен вирус для пожилых граждан. В группу риска, для которой коронавирус смертельно опасен, входят люди в возрасте от 70 лет и старше.



Ранее китайские ученые выяснили, что дети могут быть скрытыми переносчиками COVID-19, поскольку выявить у них вирус с помощью анализов не всегда удается. При этом вирус может оставаться в их фекалиях и передаваться через немытые руки.



Артем Кожедубов