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Наркомания снова становится проблемой в Туркменистане
07:13 18.03.2020

Наркотики вновь становятся серьезной социальной проблемой в Туркменистане. Наиболее распространенными веществами являются так называемые "Чарс" и "Атом", сообщают корреспонденты "Хроники Туркменистана".
"Чарс" изготовляется на основе гашиша. Его стоимость варьируется в зависимости от крепости и составляет 25-40 манатов за дозу. К дозе могут предложить папиросу "Беломорканал" производства Узбекистан за 5 манатов.
Один грамм "Атома" на основе афганского героина стоит 95-100 манатов, а доза – 60 манатов.

В городе Керки и в близлежащих селах участились кражи имущества с личных подворий. Пропадают велосипеды, куры, мелкий рогатый скот, хозяйственный инвентарь. Ворами оказываются молодые люди – выпускники школ или вернувшиеся из армии молодые люди, ставшие наркоманами.

Не имея возможности трудоустроиться или нормально проводить досуг, они собираются в компании и в качестве развлечения употребляют наркотики, а чтобы купить очередную дозу занимаются воровством.
По словам местных жителей, нынешняя ситуация напоминает то, как наркомания начинала приобретать массовый характер в конце 90-х, начале 2000-х годов.
Родители наркоманов рассказали, что через какое-то время после прихода к власти нынешнего президента были предприняты серьезные меры против наркоторговцев и ситуация улучшилась. Однако по мере ужесточения режима сотрудники МВД и других силовых все чаще злоупотребляют полномочиями и используют свою власть для собственной выгоды.

В том же Керки точки продажи наркотиков известны многим, но их не прикрывают. А попавшихся на краже молодых людей вовлекают в сеть распространителей наркотиков.
Отметим, что в Туркменистане периодически публично сжигают наркотики и контрафактные сигареты. Акции проходят с участием дипломатов, молодежи и старейшин.

Источник - hronikatm.com
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