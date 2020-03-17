Наркомания снова становится проблемой в Туркменистане

07:13 18.03.2020

Наркотики вновь становятся серьезной социальной проблемой в Туркменистане. Наиболее распространенными веществами являются так называемые "Чарс" и "Атом", сообщают корреспонденты "Хроники Туркменистана".

"Чарс" изготовляется на основе гашиша. Его стоимость варьируется в зависимости от крепости и составляет 25-40 манатов за дозу. К дозе могут предложить папиросу "Беломорканал" производства Узбекистан за 5 манатов.

Один грамм "Атома" на основе афганского героина стоит 95-100 манатов, а доза – 60 манатов.



В городе Керки и в близлежащих селах участились кражи имущества с личных подворий. Пропадают велосипеды, куры, мелкий рогатый скот, хозяйственный инвентарь. Ворами оказываются молодые люди – выпускники школ или вернувшиеся из армии молодые люди, ставшие наркоманами.



Не имея возможности трудоустроиться или нормально проводить досуг, они собираются в компании и в качестве развлечения употребляют наркотики, а чтобы купить очередную дозу занимаются воровством.

По словам местных жителей, нынешняя ситуация напоминает то, как наркомания начинала приобретать массовый характер в конце 90-х, начале 2000-х годов.

Родители наркоманов рассказали, что через какое-то время после прихода к власти нынешнего президента были предприняты серьезные меры против наркоторговцев и ситуация улучшилась. Однако по мере ужесточения режима сотрудники МВД и других силовых все чаще злоупотребляют полномочиями и используют свою власть для собственной выгоды.



В том же Керки точки продажи наркотиков известны многим, но их не прикрывают. А попавшихся на краже молодых людей вовлекают в сеть распространителей наркотиков.

Отметим, что в Туркменистане периодически публично сжигают наркотики и контрафактные сигареты. Акции проходят с участием дипломатов, молодежи и старейшин.