Человек полноценной и потрясающей судьбы... Прилепин памяти Лимонова

07:15 18.03.2020

Захар Прилепин о судьбе и разочаровании Эдуарда Лимонова

Лимонов определил нашу эпоху и обозначил контуры современной политики в России



Иван Андреев



Несколько часов назад стало известно, что умер писатель, политик Эдуард Лимонов.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Государственной Думы, главный редактор "Свободной Прессы" и писатель Сергей Шаргунов: "Умер Эдуард Лимонов… Таких, как он, никогда не было и не будет".

Три недели назад Лимонову исполнилось 77 лет. С его биографией можно ознакомиться по ссылке.

О Лимонове мы пообщались с писателем Захаром Прилепиным.

"СП": - Каким запомнят Лимонова?

- Лимонов настолько разнороден, огромен и при этом, конечно же, един, что охватить его одним понятием крайне сложно.

С одной стороны я знаю огромное количество литераторов, которые считают Лимонова крупнейшим писателем, а есть другая часть эстетствующих литераторов, которые считают Лимонова гениальным поэтом.



И об этом мало кто спорит.

Это невероятный замечательный писатель, который при этом сочинял и парадоксальные удивительные стихи.

При этом мы сейчас живем при политической системе, которая была предсказана, а в чем-то и придумана Лимоновым.



Лимонова как социального философа знают гораздо меньше, хотя такие книги как "Исчезновение варваров", "Дисциплинарный санаторий", "Убийство часового" - важнейшие произведения для предперестроечного и послеперестроечного мышления.



Он создал целое поколение несистемных левых и правых бойцов. И в том, что мы получили, в том, что мы имеем в нынешней России львиная заслуга Лимонова.

Он прозорливее 99% российских политиков и философов.

В том числе он, можно сказать, создал и психологическую модель поведения, которая довлеет над многими современными литераторами. Можно вспомнить такие разнородные фигуры, как Сергей Шаргунов, Андрей Рубанов, Дмитрий Ольшанский и многие другие. Эту модель переняли также и в мире театра, в артистическом мире.

Он создал удивительный человеческий типаж, на который хочется походить, которому хочется подражать.

Существует огромное количество песен на стихи Лимонова. Рэперы BollywoodFM и Рич записали трек "Молодой Лимонов". Даже представители молодого поколения, 20-летние рэперы сочиняют песни, вдохновляясь Лимоновым.



Я думаю, что еще не одно поколение будет воспринимать себя в качестве молодого Лимонова, и будет стремиться быть на него похожими.

Как политик Лимонов определил контуры всего происходящего в современной России, как поэт и писатель навсегда вписал себя в пантеон мировой литературы.

Наша эпоха маркирована Лимоновым, определена Лимоновым, мы его дети и только лучшие из нас смогут быть его наследниками.



"СП": - Было ощущение, что на исходе жизни Лимонов чувствовал некое разочарование от того, что что-то получилось не так в его жизни и стране. Он также в последнее время критиковал ваше движение.



- Это была смесь из разных чувств. И обычная лимоновская вздорная бранчливость.

И, конечно же, разочарование имело место, потому что Россия не являла собой то, что, он представлял, она должна была являть. А сил видеть то, что есть сейчас, у него уже не было.



И тут еще я появился со своим проектом, и он хотел меня спихнуть с пути, хотя сил уже не было ни на что.

Но это все уже не имело значения, это все было послесловие.



Наше движение "За Правду", в моем представлении, филиал "Другой России" и прямое продолжение деятельности Лимонова. В том формате, как это представлял себе Лимонов, это направление уже не могло существовать.

Это было понятно уже ему самому. Но заявить, что у него не получилось, он не мог.

Я засылал к нему гонцов, я хотел видеть его в качестве такого аятоллы внутри своего движения. Но это Лимонова унизило бы, конечно же. Он чувствовал и видел себя вождем.



В своих последних книжках он обращался к россиянам: "Выберите меня, выберите президентом, и я устрою вам невиданную жизнь". Он продолжал верить, что его путь не закончен, и он на каком-то чудесном повороте судьбы отыграет свое.

Хотя Лимонов отыграл свое с лихвой. Лимонов человек полноценной и потрясающей судьбы.