Десять постулатов либерализма, растоптанных коронавирусом, - Д.Тукмаков

07:38 18.03.2020

от "единой" Европы до прав человека



Денис Тукмаков



Вот навскидку десяток постулатов западного либерализма, уже растоптанных коронавирусом.

1. "Во главе человечества стоит благословенный Запад, превосходящий любую азиатчину". Реальность: Китай, Сингапур и Южная Корея научили мир, что нужно делать, но ученики не могут даже повторить.

2. "Европа - семья цивилизованных народов, их общий дом". Реальность: никто в ЕС не удосужился помочь Италии, зато все позакрывали границы.

3. "Права и свободы человека неприкосновенны". Реальность: всеобщий карантин, драконовские штрафы за досуг вне дома, "больше трех не собираться".

4. "Просвещенный житель Запада, наследник Локка и Руссо, - антипод раба, что дерется за миску похлебки". Реальность: погромы в супермаркетах, сметенные полки, панические битвы за банку консервов.

5. "Экология - вот истинная религия: в ней человек не более ценен, чем дерево или гриб". Реальность: никто не готов породниться с вирусом, а для восполнения туалетной бумаги придется вырубить Карпаты.

6. "Рынок все расставит по местам, частная инициатива априори эффективнее неуклюжего государства". Реальность: расторопность коммерсов проявлена разве что в попытке фарм-гигантов поиметь миллиарды на "чудо-вакцине", которой нет.

7. "Здравоохранение и прочие сферы жизни, оптимизированные до уровня "услуг", - венец любых реформ". Реальность: такая медицина провалила стресс-тест на средненький вирус сродни ОРВИ.

8. "Лишь меньшинства, пролезшие в каждую задницу, спасут этот мир". Реальность: для борьбы с коронавирусом всем вдруг стало плевать на политкорректность.

9. "Зарабатывать на производствах - позапрошлый век, миром рулит сфера услуг". Реальность: сфера услуг рухнула первой.

И конечно, 10. "Во всем виноваты Россия и Путин". Реальность: об этом, впрочем, мы еще непременно услышим.