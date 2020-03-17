 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Счистить налипшую грязь демократии. Грядет прекрасный пост-вирусный мир.., - Д.Попов
08:03 18.03.2020

Из-за коронавируса люди готовятся убивать, чтобы выжить
Эпидемия может исполнить мечту властей любого государства

Вся демократия, все принципы верховенства прав и свобод каждой личности, - всего лишь налипшая жирная грязь на суровом тоталитарном сапоге. В который изначально обуто любое крепко стоящее на ногах государство. Коронавирус высушил эту грязь, она отвалилась и развеялась ветром пандемии.

Где теперь все те прекраснодушные люди, которые еще пару месяцев сочувствовали китайцам в Ухане? Сочувствовали не из-за их болезни, нет. Возмущались жестокостью властей, блокировавших город, вооруженным патрулям, цензуре сообщений о заболевании в соцсетях.

Сидят по своим норам, обложившись макаронами, консервами и туалетной бумагой. И требуют от властей ограничения свобод. Четкого, бескомпромиссного, беспринципного. Все люди братья? Да как бы не так. Вот Статья 9 Всеобщей декларации прав человека: "Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию", Статья 13: "Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе местожительство в пределах каждого государства. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну". Но есть свои, а есть чужие. Не важно, болеют они или нет. Они - не свои. Израиль потребовал от всех иностранцев покинуть страну. Евросоюз закрывает шенгенскую зону на въезд от чужаков (а как же бедные сирийские беженцы?). Франция закукливается внутри Евросоюза. США закрывают воздушное сообщение. Мексика исполняет мечту Трампа и закрывает границу с США. Россия тоже не отстает и закрывает границы. Даже от братьев-белорусов.

Статья 3 все той же Декларации: "Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность". Но солнечная Италия погружается во мрак военно-полевой медицины. С очень простыми принципами целесообразности: в первую очередь надо оперировать бойца с царапиной. А стонущего в бреду солдата с оторванной ногой - уже потом, если еще жив будет, когда очередь до него дойдет. Вот и на Аппенинском полуострове медики призывают помогать в первую очередь тем, у кого больше шансов выжить. В Великобритании Борис Джонсон прямо говорит, что многие старики умрут и призывает самоизолироваться. Главный научный консультант Соединенного Королевства тоже прямолинеен: нужно, чтобы коронавирусом заболели 60% населения. Тогда выработается "стадный иммунитет" и следующая волна вируса будет выжившим не страшна. Показательный термин - "стадный". Не групповой, не общественный. Нет, чисто животный.

Мы требуем карать сбегающих из-под карантина (может и линчевать начнем, не впервой). Американцы помимо туалетной бумаги (все помрем, но с чистой задницей?) скупают оружие и патроны. Прагматики готовятся убивать себе подобных, чтобы выжить. В магазинах вспыхивают драки за еду. Налет цивилизованности исчезает, остаются звериные инстинкты.

Тоталитаризм - это политический режим, подразумевающий абсолютный контроль государства над всеми аспектами общественной и частной жизни. Это так легко, когда человек - животное.
Если мы сами не прекратим сеять ветер пандемии, то после бури мы пожнем новый мировой порядок с цифровой экономикой и тотальным контролем над каждым человеком, цифровой ГУЛАГ. Мечту властей любого государства.
А ведь все просто. Доступная гражданская оборона. Просеивайте весь мусор из телевизора и интернета через сито здравого смысла. Положите обратно на полку в магазине вторую пачку гречки. Ну и, конечно, мойте руки.

Дм. Попов

Источник - московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1584507780
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