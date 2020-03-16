Вирусная глобализация, - Андрей Колесников

09:24 18.03.2020

Андрей Колесников о том, чему может научить пандемия

16 марта 2020



Краткое резюме:

Каковы уроки пандемии, если они вообще есть? Мир стал теснее - земля плоская (Том Фридман) и сильно глобализированная. До такой степени, что по ней стремительно распространяются не только товары, услуги, капиталы, технологии, образцы обыденного поведения, но и смертоносные вирусы.



"Она появилась на Востоке и унесла бессчетное число жизней, а затем, беспрестанно двигаясь с места на места и разросшись до размеров умопомрачительных, добралась, наконец, и до Запада. Ничего не могли с ней поделать догадливость и предусмотрительность человеческая, … воспрещавшая въезд больным, распространившая советы медиков, как уберечься от заразы".

Так начинается "Декамерон" Джованни Боккаччо - с описания чумы во Флоренции в 1348 году. Кто-то устраивает пир во время чумы, иные теряют человеческий облик, случается "ослабление нравов", цена человеческой жизни становится ничтожной - "умерший человек вызывал тогда столько же участия, сколько издохшая коза".



Человек человеку - чума. Эпидемию в Тоскану принесли итальянские корабли, приплывшие из итальянской фактории Кафы (нынешняя Феодосия): татарское войско осаждало управлявшийся генуэзцами город. В ханском войске началась чума, занесенная караванами, шедшими Шелковым путем с Востока (глобализация торговли!).

И тогда татары стали использовать умерших в качестве смертоносных бомб - перебрасывали катапультами зачумленные трупы через крепостные стены. Один из первых случаев использования биологического оружия…

В сущности, весь "Декамерон" - это севшие на карантин семь дам и трое молодых людей, рассказывавшие друг другу в течение десяти дней побасенки, притчи и истории. Хороший, кстати, вариант времяпрепровождения для граждан, находящихся нынче в самоизоляции по прибытии из той же самой Флоренции после осмотра той же самой Санта Марии Новеллы, в которой и встретились в XIV веке благонравные молодые дамы и молодые люди.

Вспоминают в эти дни пандемии и "Чуму" Альбера Камю, где представлены образцы и человеческой подлости, и подлинного героизма в борьбе за человеческие жизни. Но можно вспомнить еще и его пьесу "Осадное положение", которая несла в себе антитоталитарный пафос - в 1948 году, когда она была написана, на 1/6 части суши страной, находившейся на вечном осадном положении, руководил человек-Чума.



"Одна чума лучше двух демократий", "Чем меньше они будут понимать, тем лучше будут подчиняться" - это все оттуда, из Камю. В конце концов, есть и наше все - Пушкин с его "Пиром во время чумы". Прямо сегодняшние картинки иных европейских столиц: "Ныне церковь опустела; / Школа глухо заперта".



Человеческая природа неизменна: когда постепенно убывает одна привычная нормативная рамка, и возникает другая - она немедленно начинает восприниматься как "новая нормальность". Хотя, надо признать, что нынешний кризис, где на входе в черный ящик - загадочный вирус, а на выходе - замедление экономики и изменение потребительского поведения, совсем не тривиальный. Полки супермаркетов в европейских городах, с которых одномоментно сметается все - это похоже на фотографии (и картинки из памяти) советских магазинов образца 1989-1990 годов. Притом, что экономика рыночная, и она по определению не может прекратить производство и распределение товаров ни на минуту, принудительное закрытие ресторанов и ограничение времени торговли может остановить часть материально-вещественных потоков в экономике. А это означает банкротство бизнесов, обслуживающих потребности частного человека.

Об этом сказано достаточно, однако, во-первых, последствия еще не просчитаны детально, и, во-вторых, происходящее несет в себе риски национализации и вообще усиления роли государства даже в свободных, а не госкапиталистических, как у нас, экономиках. Туда, где из жизни выключаются частные бизнесы, основанные на удовлетворении массового повседневного спроса, неизбежно приходит государство со своей рукой кормящей. Нужно не допустить массовых провалов в бедность, компенсировать убытки предприятиям и зарплаты работникам. А кто это будет делать? Государство. Причем государство с заведомо подорванной - из-за ослабления потока собираемых налогов - доходной базой.

Есть еще проблема Китая - фабрики мира. Каких товаров - от детских игрушек и велосипедов до рубашек и брюк - недосчитается мир? Бытовая "китаефобия" уже возвращается - все-таки угроза, как и в Средние века, пришла с Востока.



Удивительно, насколько банальным образом работают законы массовой психологии – как быстро распространяется паника, до какой степени она подражательна в поведении людей, создающих запасы еды и туалетной бумаги, этого символа стабильности. И до какой степени меры разнообразных властей в своем единообразии сами похожи на инфекцию. Причем инфекция паники и подражательности точно распространяется быстрее вируса. Люди вдруг обнаруживают себя внутри антиутопии - и немедленно начинают жить по ее правилам, как если бы попали в какой-то сериал или книгу. В который раз жизнь подло подражает художественному вымыслу.



Словом, чума, как и было сказано. В широком смысле этого слова, если принимать во внимание нервные действия властей, иногда выдающие характер властителей, как в случае Трампа, одним чохом закрывшего рейсы из Европы, но не закрывшего страну для полетов из Великобритании.

Психологическое состояние в дни пандемии чем-то напоминает новогодние праздники, когда на сравнительно длительный период отменяется множество обязательств: нынешняя "чума" их тоже откладывает на потом, и даже Сизиф переходит на работу на "удаленке", закатывая свой камень на свою гору в режиме онлайн. Или в принципе это похоже на любое неординарное состояние, например, короткий, но весьма поучительный период аварии после пожара на Останкинской башне, когда на насколько дней Россия оказалась лишена телевидения и осталась наедине с самой собой.



А если представить себе жизнь без телевидения, интернета, мобильной связи? Наверное, появится то самое ощущение осадного положения, опустошенных дней, разорванных коммуникаций, как при отмене авиасообщения, мероприятий, зрелищ, ресторанного общения, работы и учебы вживую, рукопожатий.

Состояние ожидания Армагеддона знакомо и по эпизодам ошеломляющей жары лета 2010 года (старшим поколениям оно знакомо и по лету 1972 года), когда в августе начали распространяться слухи о том, что высоченные температуры продержатся как минимум до октября и конца этому кошмару не будет.



Что-то похожее мы уже проходили. А генетическая память советских и постсоветских поколений такова, что, в отличие от напуганных и избалованных европейских собратьев, россияне не всегда и не везде бегут, сломя голову, по магазинам, чтобы сметать все подряд с полок: вирус не для всех достаточное основание. Хотя элементы продуктовой паники уже есть и у нас. Пожили бы они, люди с Запада, при Сталине, при советском дефиците продуктов, постояли бы с наше в очередях, побегали бы на спринтерские и стайерские дистанции в дни внезапного обмена старых купюр на ограниченное количество новых - тогда бы спокойнее относились к жизни на осадном "чумном" положении. Как писал в 1958 году в стихотворении "Да разве могут дети юга…" Илья Эренбург о схожих, хотя и гораздо более политизированных обстоятельствах: "А мы такие зимы знали, / Вжились в такие холода, / Что даже не было печали, / Но только гордость и беда".



Каковы уроки пандемии, если они вообще есть? Мир стал теснее - земля плоская (Том Фридман) и сильно глобализированная. До такой степени, что по ней стремительно распространяются не только товары, услуги, капиталы, технологии, образцы обыденного поведения, но и смертоносные вирусы. Массовая человеческая психология, как и политики и медики, оказалась не готова к вирусной глобализации.

Но это урок, а не, как сказал бы отец Панлю из "Чумы" Альбера Камю, "коллективное наказание". Нет таких коллективных грехов, за которые можно было бы расплачиваться отдельными человеческими жизнями - это в "Чуме" как раз очень хорошо показано. Как и то, что, спасая жизни людей, можно считаться "святым без бога".

А вот что важно помнить с точки зрения и политической, и медицинской вирусологии, так это вывод, сделанный Камю: "…чего не ведала эта ликующая толпа… - что микроб чумы никогда не умирает, никогда не исчезает, что он может десятилетиями спать где-нибудь в завитушках мебели или в стопке белья… и что, возможно, придет на горе и в поучение людям такой день, когда чума пробудит крыс и пошлет их околевать на улицы счастливого города".



Андрей Колесников - руководитель программы "Российская внутренняя политика и политические институты" Московского Центра Карнеги.