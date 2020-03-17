Запад не услышал Эрдогана: коронавирус затмил мигрантов, - А.Поплавский

09:29 18.03.2020

Эрдоган, Меркель, Макрон и Джонсон провели видеоконференцию

Алексей Поплавский 17.03.2020,



17 марта лидеры Турции, Германии, Франции и Великобритании собиралимь обсудить новую волну мигрантов, которые с февраля буквально штурмуют турецко-европейскую границу, однако коронавирус внес свои коррективы. На первый план вышли совместные усилия по борьбе с пандемией. Как прошел четырехсторонний онлайн-саммит - в материале "Газеты.Ru".



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель, лидером Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном ситуацию вокруг нового коронавируса COVID-19.



Как заявили в администрации Эрдогана, лидеры затронули вопрос совместных усилий по борьбе с распространением заболевания, а также поговорили о проблеме с мигрантами, положении в сирийском Идлибе, конфликте в Ливии и отношениях Турции с Евросоюзом.



Коронавирус неслучайно стал одной из главных тем переговоров, ведь из-за него вместо саммита в Стамбуле встреча прошла в формате телеконференции. Вопрос борьбы с заболеванием пока наиболее актуален для Евросоюза, где число зараженных превысило отметку в 60 тыс. человек, а количество умерших приблизилось к 3 тыс.

В Турции же ситуация относительно спокойная - в стране заболели всего 47 человек, и случаев смерти от COVID-19 на данный момент не зарегистрировано. Тем не менее для безопасности турецкие власти ограничили авиасообщение с большинством стране ЕС, а также отменили массовые культурные мероприятия по всей стране.



Евросоюз же принимает более жесткие меры и собирается полностью закрыть границы для иностранцев из третьих стран на месяц. Это решение, по замыслу авторов инициативы, защитит Европу, но также поможет другим странам.

При этом Великобритания больше не входит в Евросоюз, но коронавирус присутствует и на британской территории - 1950 заболевших и 53 жертвы. Власти королевства также прибегают к изоляции для борьбы с вирусом по примеру своих европейских соседей.



Впрочем, изначально основной темой переговоров Эрдогана, Меркель, Макрона и Джонсона должен был стать отнюдь не коронавирус, а миграционный вопрос.

В конце февраля Турция открыла путь тысячам беженцев из Сирии и других ближневосточных стран в Европу, что крайне обеспокоило европейских лидеров.

Мигранты через турецкую территорию направились к Греции и Болгарии, которым пришлось в срочном порядке усиливать свои границы. СМИ оценивали общий поток беженцев примерно в миллион человек. По последним данным, в Европу смогли прорваться около 147 тыс. мигрантов.



Сдержать поток позволили жесткие меры греческих властей, которые разрешили применять против беженцев водометы, слезоточивый газ и даже пластиковые пули. Брюссель полностью поддержал усилия Афин, а также направил дополнительные отряды Frontex - агентства ЕС по безопасности внешних границ.



Вероятно, на ситуацию также частично повлиял и коронавирус, который начал активно распространяться в европейских странах. В той же Греции уже зафиксировано 334 случая заболевания и четыре летальных исхода от COVID-19. Однако, как пишет Anadolu, мигранты все же не оставляют попытки штурма границы Турции и Евросоюза.

Стоит отметить, что, пропустив мигрантов в Европу, Анкара фактически нарушила свои обязательства перед Брюсселем. Речь идет о соглашении, которое было заключено еще в 2016 году. Так, ЕС обещал выделить Турции около €6 млрд финансовой помощи за сдерживание потока беженцев на своей территории.



Согласно договору, Анкара должна была принимать одного нелегала из Европы в обмен на сирийского беженца из турецких лагерей. Данное соглашение позволило остановить миграционный кризис пятилетней давности, когда в Евросоюз суммарно прибыли более 1 млн беженцев из разных стран. А к 2019 году две трети несирийских мигрантов были депортированы с европейской территории.

Таким образом, Турция долгое время служила буфером на пути потока мигрантов, к концу февраля на ее территории находились около 3,6 млн беженцев. Решение Анкары открыло им путь в Европу и чуть не поставило ЕС перед очередным кризисом.



Такой шаг урецкие власти сделали совсем не случайно, а на фоне обострения ситуации в Идлибе. В феврале военные Турции не раз попадали под обстрел сирийской армии, что крайне беспокоило Анкару. Эрдоган пытался привлечь внимание европейских лидеров к проблеме и, вероятно, решил прибегнуть к жестким мерам.



Идлибский кризис был урегулирован в ходе переговоров турецкого лидера с президентом России Владимиром Путиным 5 марта. В настоящее время в регионе действует режим прекращения огня. При этом насколько долго продлится затишье, прогнозировать достаточно сложно, поэтому тема Идлиба вполне ожидаемо обсуждалась на телеконференции Эрдогана с европейскими лидерами.

Впрочем, по итогам переговоров не было сделано никаких конкретных заявления, поэтому, скорее всего, стороны все еще находятся на стадии обсуждения ключевых вопросов. Несмотря на то что миграционный кризис частично ушел на второй план из-за коронавируса, этот вопрос все еще волнует Европу, поскольку так и остается нерешенным.