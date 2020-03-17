Чихая на вирус. Рахмон все-таки будет массово праздновать Навруз в Худжанде

09:32 18.03.2020

Эмомали Рахмон все-таки будет праздновать Навруз в Худжанде



Аваз Юлдашев



На встречу Навруза на республиканском уровне с участием президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Худжанд приглашены главы всех дипломатических миссий, аккредитованных в Душанбе.

Лидер Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в праздничных мероприятий по случаю Навруза, которые пройдут 22 марта на стадионе "20-й годовщины независимости Таджикистана" в Худжанде, сообщил "Азия-Плюс" источник в правительстве республики.



Свободный от коронавируса: в Таджикистане на Навруз состоится несколько массовых концертов

На празднование Навруза в Худжанд, кроме дипломатов, приглашены представители творческой интеллигенции и общественности страны.

В театрализованном представлении на худжандском стадионе будут задействованы, по различным данным, от 7 тыс. до 12 тыс. человек. В основном местные студенты и старшеклассники общеобразовательных школ города.

Ранее "Азия-Плюс" со ссылкой на свой источник в республиканском штабе по противодействию коронавирусу в Таджикистане сообщала, что в дни празднования Навруза в этом году не будет ни массовых гуляний, ни театрализованных представлений. "Мероприятия по встрече Навруза на правительственном уровне пройдут с приглашением ограниченного числа гостей и артистов", - сообщил тогда источник.

Однако, по всей видимости, власти передумали, и массовое празднование Навруза в стране все же состоится. В том числе и в Душанбе, где в дни праздника пройдут концерты под открытым небом во всех столичных районах.

А вот как в Худжанде готовятся к Наврузу:



Таджикистан остается свободным от коронавируса: ни одного факта в стране не зарегистрировано, как утверждают в Минздраве. Однако там не сообщают, сколько людей в настоящее время находится в карантинных зонах.

В соседних с Таджикистаном странах случаи заболевания коронавирусом зафиксированы:

в Узбекистане (13 случаев),

в Кыргызстане (3 случая),

в Афганистане (21 случай),

в Казахстане зарегистрировано 35 случаев.

Во всех этих странах все массовые мероприятия, в том числе и по встрече Навруза, отменены.