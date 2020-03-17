Узбекистан разрешил таджикским гражданам остаться на своей территории до 10 апреля

09:34 18.03.2020

Аваз Юлдашев, Asia-Plus



В связи с ограничительными мерами по противодействию распространению коронавируса COVID-19 в Узбекистане Специальной республиканской комиссией принято решение об автоматическом продлении до 10 апреля 2020 года срока действия ранее выданных виз иностранным гражданам, находящимся в Узбекистане и не успевшим выехать.



Также разрешено пребывать до 10 апреля 2020 года иностранным гражданам, имеющим право на безвизовый въезд в Узбекистан.

Именно в этой категории иностранцев пребывающих на территории соседнего государства относятся граждане Таджикистана, об этом сообщает департамент информации внешнеполитического ведомства Узбекистана.

Соответственно, по отношению к данным категориям иностранных граждан не будут приниматься административные меры.



Напомним, граждане Таджикистана до введенного 16 марта временного ограничения на пребывание на территории Узбекистана, могли находится на территории соседнего государства без получения визы в течении одного месяца, из них три дня без официальной регистрации.