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Кто такие уйгуры и почему у них проблемы с китайцами?
09:53 18.03.2020

Контакты китайцев с жителями Таримской впадины, большого засушливого региона к востоку от современного Казахстана, начались еще в 7-м веке до нашей эры. Самые ранние его жители, таинственные индоевропейцы юэчжи, которые пришли из Западной Евразии, поддерживали с Поднебесной торговые отношения.

Но к 200-у году до нашей эры эта область перешла под контроль хунну, конфедерации кочевых племен, в составе которой были и предки тюркских народов. Вскоре китайцы разгромили эту степную державу и в дальнейшем здесь правили зависимые от них варварские династии.

После основания Тюркского каганата, эта земля переходила из рук в руки, а потом была поделена примерно пополам до 750-о года, когда сюда вторглось племя уйгуров из Западной Монголии, которые первыми из всех тюрок начали постепенно переходить к оседлому образу жизни.

Они основали державу, что управляла обширной территорией от озера Балхаш на западе до Маньчжурии на востоке, а также контролировала всю современную Монголию и значительную часть Южной Сибири. Их государство просуществовало около 200 лет и было повержено в результате восстания енисейских кыргызов, которые двинулись на юг и разграбили основные уйгурские города.

Большая часть побежденных мигрировала туда, где их потомки живут сейчас – в Таримскую впадину, со всех сторон защищенную горами. В это же время население этих мест начало переходить от манихейства и ламаизма (тибетского буддизма) к суннитскому исламу. Но происходило это очень медленно.

В 13-м веке сюда вторглись монголы, но со временем они были поглощены преобладающим тюркским населением. Тюрко-монгольские ханства контролировали эти места до тех пор, пока Китай, находящийся под властью маньчжурской династии Цин, не восстановил контроль над регионом в 1759 году после 800-летнего отсутствия.

С целью улучшения своего контроля над завоеванными территориями, Поднебесная инициировала политику перемещения сюда этнических китайцев, а в 1884-м году переименовала регион в Синьцзян ("новая граница"). Эти действия привели к более чем 40 восстаниям против китайского господства в течение 10 лет. Какое-то время местные жили практически самостоятельно – империю сотрясали бесконечные бунты и возможностей восстановить свою власть на западе у нее не было.

Со времени отречения последнего цинского императора в 1912-м году и до окончания Гражданской войны в Китае в 1949-м, были две неудачные попытки создать независимую Восточно-Туркестанскую Республику, самая продолжительная из которых длилась с 1944-о по 1949-й год и завершилась вторжением коммунистической народно-освободительной армии.

1-о октября 1955-о года Пекин предоставил Синьцзяну автономию, но переселять сюда китайцев не прекратил. Кроме того, китайская культурная революция затронула и уйгуров, которым от коммунистов досталось очень серьезно. Отчасти поэтому, отчасти из-за стремления местных мусульман к независимости, волнения в регионе продолжались весь 20-й век.

После Второй мировой войны захватнические войны и силовое подавление восстаний вышли из моды, но в изолированном от окружающего мира коммунистическом Китае этнические столкновения продолжались.

КНР, по-видимому, имеет определенные исторические права на Синьцзян, а самое главное, обладает военным потенциалом для поддержания своей власти. А потому, как бы ни стремились уйгуры к независимости, получить ее будет непросто. Тем более, что местное китайское население уже почти догнало их по численности.

Источник - Живая Средняя Азия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1584514380
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