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|Цена нефти Brent упала ниже $27 за баррель
17:55 18.03.2020
Падение нефтяных цен ускорилось в ходе торгов в среду. При этом цена Brent опустилась ниже $27.
Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:36 МСК составляет $26,90 за баррель, что на $1,83 (6,37%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.